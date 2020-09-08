Картина дня: коронавирус в ТТУ и ТУ, обещание роста пенсий, лось спас старушку и приговор Ефремову

Одна из школ юга Эстонии уже перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса

Школа Орава в уезде Вырумаа перешла на дистанционное обучение, поскольку сотрудники и учащиеся школы поддерживали контакты с членами местной общины, у которых был диагностирован коронавирус. Читать далее...

Финляндия может заменить двухнедельный карантин принудительным тестированием

В среду правительство Финляндии обсудит возможность заменить двухнедельный карантин для приезжих из стран с высоким риском заболеваемости прохождением двух тестов на коронавирус, один из которых делался бы в той стране, откуда приезжает человек, а второй - в Финляндии. Читать далее...

Шоссе Таллинн-Нарва в районе Силламяэ будут перестраивать почти год

Осенью должна начаться реконструкция трехкилометрового участка шоссе от реки Сытке до восточной границы города Силламяэ. По плану работы продлятся целых 330 дней, но строители обещают все это время сохранять узкие полосы для движения в обоих направлениях. Читать далее...

Решение ЕС лишило эстонских фермеров наиболее распространенных пестицидов

Со следующего года фермерам в Европейском союзе запрещено использовать диметоат и тиаклоприд, которые составляют более 80% от общего объема используемых в Эстонии пестицидов. Читать далее...

Глава Wolt в Эстонии: мы предлагаем услугу, которая никому не нужна

Создавшая бизнес курьерской компании Wolt в странах Балтии Лийз Ристал говорит в интервью Postimees о том, что было ее первым промахом в качестве менеджера, почему простой курьер должен зарабатывать больше, чем офисный работник и почему никому не нужны услуги Wolt. Читать далее...

Убившему лису чиновнику грозят расправой. Что на самом деле заставило его взяться за молоток?

Хийумааский волостной чиновник Тоомас Ваннас в одночасье стал одним из самых ненавидимых людей в Эстонии, после того как в социальных сетях распространился пост Союза защиты животных о жестком убийстве лисенка. Обрушившаяся на мужчину волна народного гнева даже спровоцировала у него мысли о суициде, сообщает Kuuuurija.

Признанная виновной в насилии над детьми "мать года" стала жертвой коллективной лжи?

Когда в 2013 году в День матери президент Ильвес вручил только что получившей титул "Мать года" уроженке Хийумаа Малле Кобин символическую серебряную брошь и букет цветов, она и представить не могла, что 7 лет спустя ее обвинят в издевательствах и недостойном обращении с детьми, рассказывает программа Kuuuurija.

ГАЛЕРЕЯ 〉 Водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию на перекрестке

Сегодня в 14.40 на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту и дороги Пыльтсамаа-Паюси в Мялликвере произошла авария. Читать далее...

Отравление Навального: врачи Германии отказались от совместной экспертизы с россиянами

Федеральная врачебная палата (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медэкспертизы по делу оппозиционера Алексея Навального. Читать далее...

Чудесное спасение: лось указал людям местонахождение заблудившейся в лесу старушки

Этим утром лось, растянувшийся за искусственным озером Пайде и попавшийся на глаза человеку, спровоцировал цепь событий, которые привели к обнаружению живой и невредимой старушки, за сутки до этого заблудившейся в лесу. Читать далее...

Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Что известно

Погранкомитет Белоруссии сообщил, что трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - в ночь на вторник 8 сентября попытались покинуть Белоруссию. Читать далее...

Зима без локдаунов: Европа решила взять пример со Швеции и не запираться от вируса

Европа готовится к первой полной зиме с коронавирусом и второй волне пандемии, но твердо намерена избежать нового локдауна, подобного тому, что парализовал жизнь на континенте минувшей весной. Всеобщий карантин слишком дорого обошелся обществу и экономике, поэтому политики ищут аргументы в пользу жизни с вирусом, а не полной изоляции от него. Читать далее...