Картина дня: отставка Ратаса, коалиционные переговоры, коррупционный скандал и провал референдума о браке

Блог, фото 〉 Премьер-министр Юри Ратас ушел в отставку

После того, как Государственная прокуратура предъявила подозрения в коррупции ряду лиц и Центристской партии, ее лидер, премьер-министр Юри Ратас сообщил о своем решении уйти в отставку. Читать далее...

РЕШЕНО 〉 Референдума о браке не будет

На сегодняшнем заседании Рийгикогу предложение о проведении референдума по понятию брака в проекте постановления не нашло поддержки. 26 членов Рийгикогу высказались за принятие постановления, 49 - против. Читать дальше...

Мартин Хельме: я не разочарован и не удивлен, но мне страшно

Мартин Хельме, председатель еще недавно правящей, но теперь, вероятно, оппозиционной партии EKRE, заявил в совместном сообщении для СМИ, что политика - вещь динамичная. Читать дальше...

За сутки в Эстонии выявлено 855 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6793 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 855, то есть 12,6% от общего количества. Читать далее...

Правительство Эстонии рухнуло: премьер-министр Юри Ратас уходит в отставку

Премьер-министр Юри Ратас после часового заседания правления Центристской партии в Рийгикогу подтвердил, что уходит в отставку из-за подозрительных финансовых дел в Porto Franco. Он также считает, что было бы разумно, чтобы голосование по вопросу референдума в среду не состоялось. Читать далее...

Что будет с русскими школами, если союз Партии реформ и Центристской партии состоится?

Бывший министр образования Майлис Репс, возглавляющая переговоры по формированию коалиции со стороны Центристской партии, объявила, что центристы предпочли бы образовать ее с Партией реформ и «Отечеством». Читать дальше...

Кая Каллас: я не вижу особых возможностей формировать правительство с EKRE

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что ее партия хочет сформировать действующее правительство, но она не недооценивает желание нынешней коалиции, несмотря на отставку премьер-министра, продолжить сотрудничество в прежнем составе. Читать далее...

Майлис Репс: Центристская партия хочет союз с Партией реформ и "Отечеством"

По словам члена Центристской партии Майлис Репс, при формировании новой правительственной коалиции они предпочитают союз с Партией реформ и "Отечеством". В этом случае премьер-министром станет Кая Каллас, лидер Партии реформ. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Автобусные компании протестовали на Тоомпеа. Никто из правительства к ним не вышел

Автобусные компании, которые зарабатывают на жизнь перевозкой туристов, сегодня выстроили свои автобусы на Тоомпеа, чтобы выразить возмущение тем, что правительство забыло о них в рамках мер поддержки. К сожалению, демонстрацию затмили последние политические события. Читать дальше...

Последствия скандала: Европейский банк отказался от выдачи кредита проекту Porto Franco

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сообщил, что не даст проекту Porto Franco обещанный кредит в размере 63 млн евро в связи с коррупционным скандалом. Читать далее...