Ср, 13.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: отставка Ратаса, коалиционные переговоры, коррупционный скандал и провал референдума о браке
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Картина дня: отставка Ратаса, коалиционные переговоры, коррупционный скандал и провал референдума о браке

Martin Helme eile ajakirjanike küsimustele vastamas. 

ФОТО: Eero Vabamägi

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 января.

Блог, фото 〉 Премьер-министр Юри Ратас ушел в отставку

После того, как Государственная прокуратура предъявила подозрения в коррупции ряду лиц и Центристской партии, ее лидер, премьер-министр Юри Ратас сообщил о своем решении уйти в отставку. Читать далее...

РЕШЕНО 〉 Референдума о браке не будет

На сегодняшнем заседании Рийгикогу предложение о проведении референдума по понятию брака в проекте постановления не нашло поддержки. 26 членов Рийгикогу высказались за принятие постановления, 49 - против. Читать дальше...

Мартин Хельме: я не разочарован и не удивлен, но мне страшно

Мартин Хельме, председатель еще недавно правящей, но теперь, вероятно, оппозиционной партии EKRE, заявил в совместном сообщении для СМИ, что политика - вещь динамичная. Читать дальше...

За сутки в Эстонии выявлено 855 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6793 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 855, то есть 12,6% от общего количества. Читать далее...

Правительство Эстонии рухнуло: премьер-министр Юри Ратас уходит в отставку

Премьер-министр Юри Ратас после часового заседания правления Центристской партии в Рийгикогу подтвердил, что уходит в отставку из-за подозрительных финансовых дел в Porto Franco. Он также считает, что было бы разумно, чтобы голосование по вопросу референдума в среду не состоялось. Читать далее...

Что будет с русскими школами, если союз Партии реформ и Центристской партии состоится?

Бывший министр образования Майлис Репс, возглавляющая переговоры по формированию коалиции со стороны Центристской партии, объявила, что центристы предпочли бы образовать ее с Партией реформ и «Отечеством». Читать дальше...

Кая Каллас: я не вижу особых возможностей формировать правительство с EKRE

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что ее партия хочет сформировать действующее правительство, но она не недооценивает желание нынешней коалиции, несмотря на отставку премьер-министра, продолжить сотрудничество в прежнем составе. Читать далее...

Майлис Репс: Центристская партия хочет союз с Партией реформ и "Отечеством"

По словам члена Центристской партии Майлис Репс, при формировании новой правительственной коалиции они предпочитают союз с Партией реформ и "Отечеством". В этом случае премьер-министром станет Кая Каллас, лидер Партии реформ. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Автобусные компании протестовали на Тоомпеа. Никто из правительства к ним не вышел

Автобусные компании, которые зарабатывают на жизнь перевозкой туристов, сегодня выстроили свои автобусы на Тоомпеа, чтобы выразить возмущение тем, что правительство забыло о них в рамках мер поддержки. К сожалению, демонстрацию затмили последние политические события. Читать дальше...

Последствия скандала: Европейский банк отказался от выдачи кредита проекту Porto Franco

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) сообщил, что не даст проекту Porto Franco обещанный кредит в размере 63 млн евро в связи с коррупционным скандалом. Читать далее...

В Таллиннской мэрии тоже прошли обыски и допросы

В пресс-конференции Таллиннской горуправы на русском языке, которая прошла сегодня, приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

Вадим Белобровцев: признавать свою вину партии пока не в чем

Коррупционный скандал вокруг Porto Franco завершился отставкой премьер-министра Юри Ратаса и развалом правящей коалиции. Легко ли центристам будет вспомнить, как жить в оппозиции? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Центристской партии, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. Смотрите интервью в повторе!

Инфочас Рийгикогу: не хотят ли депутаты что-то спросить у министров?

Во время инфочаса Рийгикогу на вопросы депутатов отвечали премьер-министр Юри Ратас, министр образования Яак Ааб и министр окружающей среды Райн Эплер. Читать далее...

Президент предложит Кае Каллас сформировать новое правительство

У жителей Эстонии в нынешней кризисной ситуации нет времени ждать истечения формальных сроков, и я уже сегодня сделаю главе Партии реформ Кае Каллас предложение стать кандидатом на пост премьер-министра и приступить к формированию нового действующего правительства, сказала президент Керсти Кальюлайд на проведенной в Кадриорге пресс-конференции. Читать далее...

Хельме: EKRE останется у власти

Бывший министр внутренних дел, ныне депутат Рийгикогу Март Хельме верит, что несмотря на развал правительства EKRE все-таки останется у власти. Читать далее...

В сгоревшем пансионате для престарелых работает следственная группа

В пансионате Мяннику в деревне Аа в Ида-Вирумаа, который сгорел минувшей ночью, продолжают работать спасатели, в том числе следователи. Из более наиболее пострадавшей части здания, где полностью сгорел мансардный этаж, едва заметно идет дым. Участок дороги вдоль сгоревшего пансионата перекрыт полицией, местных жителей отправляют в объезд. Читать далее...

Семейные врачи начнут вызывать пациентов на вакцинацию в начале февраля

Сегодня заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и руководитель отдела услуг первичной помощи Кюлли Фридеманн приняли участие в пресс-конференции и рассказали о ситуации с распространением коронавируса. Читать далее...

Утвержден порядок тестирования прибывающих в Эстонию из стран с высоким COVID-риском

Правительство на онлайн-заседании в среду утвердило распоряжение, регулирующее порядок тестирования до и после прибытия в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Читать дальше...

Вспышка коронавируса в доме престарелых: заражена половина жильцов и треть сотрудников

В расположенном в деревне Паю недалеко от Валга доме престарелых Paju Pansionaadid заразились коронавирусом 48 из 97 клиентов и 11 из 30 с небольшим сотрудников. Читать дальше...

Варро Вооглайд: Байден у власти и правительство Эстонии меняется, следует ожидать худшего

По словам руководителя фонда «В защиту семьи и традиции» (SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, SAPTK) Варро Вооглайда, символично, что премьер-министр, с самого начала выступавший против референдума о браке, уходит в отставку именно в тот день, когда в Рийгикогу должно было состояться самое важное голосование по проведению этого референдума. Читать далее...

Ратас о своей отставке: это новый уровень в эстонской политике

Сообщивший о своей отставке премьер-министр Юри Ратас, выйдя от президента Керсти Кальюлайд, сказал, что сегодняшнее решение — это единственно возможный шаг. Читать далее...

Новый пакет городской помощи поддержит предпринимателей

Таллиннская горуправа одобрила сегодня предназначенные для городских договорных партнеров и предпринимателей меры помощи для того, чтобы смягчить негативное влияние обусловленных эпидемией коронавирусной инфекции ограничений. Читать далее...

Департамент здоровья получил первую партию вакцины Moderna - 1200 доз

Сегодня в Эстонию прибыла первая партия вакцины от коронавируса компании Moderna - 1200 доз. На сегодняшний день в стране вакцинировано 13 338 человек. В ближайшие недели продолжится вакцинация в домах призрения и отделениях сестринской помощи, также продолжается вакцинация работников сферы здравоохранения. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Внедорожник с иностранными номерами съехал с дороги и перевернулся

Сегодня днем ​​на выезде из деревни Имавере в уезде Ярвамаа произошла авария с участием автомобиля Mercedes-Benz с чешскими номерными знаками. Читать дальше...

Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech

Минздрав Литвы в среду получил информацию, что во вторник могла быть повреждена температурная цепь во время транспортировки вакцины BioNTech и Pfizer в координационные центры - Каунасскую клинику литовского университета наук о здоровье и Паневежскую республиканскую больницу. Читать дальше...

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