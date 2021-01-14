Картина дня: союз реформистов и центристов, продление ограничений и рекордное число умерших

Во вторник вечером разгорелся скандал со строящимся в Таллинне около моря кварталом Porto Franco и причастных к нему лиц. С этим лакомым куском недвижимости связывают имя бизнесмена Хиллара Тедера, который одно время считался владельцем сети гипермаркетов «O'KЕЙ» в России и на Украине. Читать далее...

Фото 〉 Суд выдал санкции на арест Хиллара Тедера и Керсти Крахт

В четверг Харьюский уездный суд выдал по ходатайству Госпрокуратуры санкции на арест подозревающихся в коррупционных преступлениях крупного предпринимателя Хиллара Тедера и советника министра финансов Керсти Крахт. Читать далее...

Индрек Касела: прошлое правительство нанесло репутации Эстонии невообразимый ущерб

По словам предпринимателя Индрека Касела, ушедшее в отставку правительство нанесло большой ущерб репутации страны, которую теперь придется восстанавливать. Читать далее...

ВОЗ: второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил в Twitter директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Читать далее...

Цифровой евро может стать реальностью в течение пяти лет

Цифровой евро может стать реальностью через пять лет, заявила в среду президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Читать далее...

Эстония закупает еще 250 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech

Правительство ЭР решило закупить еще 250 000 доз вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer / BioNTech. Читать далее...

В Йыгева на тротуаре был найден труп мужчины с колотой раной