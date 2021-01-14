Картина дня: союз реформистов и центристов, продление ограничений и рекордное число умерших
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 января.
Сегодня, в 12.00, состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...
Зарегистрированный в Эстонии портал софинансирования Envestio приобрел печальную известность несколько лет назад, когда стало ясно, что владельцы портала пустили на ветер деньги миллионов инвесторов. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5884 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 632, то есть 10,7% от общего количества. Читать далее...
Хелир-Вальдор Сеэдер лично отказывается отпускать EKRE и Центристскую партию, написал депутат Рийгикогу, реформист Юрген Лиги в социальной сети и добавил, что Сеэдер вчера во второй половине дня подмазывал во фракции «Отечества» Ратаса и Кийка, чтобы «Отечество» взяли третьей партией в правящую коалицию вместе с Партией реформ. Читать далее...
Реформисты и центристы пытаются создать новую коалицию во главе с Каей Каллас. Что думают об этом другие потенциальные участники коалиции? На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире парламентарии Сийм Кийслер (Isamaa) и Евгений Осиновский (СДПЭ). Смотрите интервью в повторе!
В зале заседаний можно было увидеть как старую Центристскую партию, чистую как стеклышко, так и обновленную, которая считает, что любое подозрение - это плохо. Во вторник вечером, после тревожных подозрений в связи с коррупционным скандалом вокруг Porto Franco, правление Центристской партии собралось на Тоомпеа, чтобы прийти к консенсусу относительно дальнейших действий. Читать далее...
Президент Керсти Кальюлайд предложила сегодня утром в Кадриорге лидеру Партии реформ Кае Каллас сформировать новое правительство. Читать далее...
Комментируя развал правящей коалиции старейшина Ласнамяэ, отказавшийся от места в парламенте член Центристской партии Владимир Свет сказал, что город продолжит развиваться, какая бы коалиция ни родилась в кабинетах Тоомпеа. Читать далее...
В одной из публикаций о скандале с кредитованием проекта Porto Franco я цитировал Ильфа и Петрова, писавших в романе «Золотой теленок» о Черноморске, который когда-то был вольным городом; и «это было так весело и доходно». На предмет «доходно» всё сошлось, а вот что касается «весело»… Читать далее...
Во вторник вечером разгорелся скандал со строящимся в Таллинне около моря кварталом Porto Franco и причастных к нему лиц. С этим лакомым куском недвижимости связывают имя бизнесмена Хиллара Тедера, который одно время считался владельцем сети гипермаркетов «O'KЕЙ» в России и на Украине. Читать далее...
В четверг Харьюский уездный суд выдал по ходатайству Госпрокуратуры санкции на арест подозревающихся в коррупционных преступлениях крупного предпринимателя Хиллара Тедера и советника министра финансов Керсти Крахт. Читать далее...
По словам предпринимателя Индрека Касела, ушедшее в отставку правительство нанесло большой ущерб репутации страны, которую теперь придется восстанавливать. Читать далее...
Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил в Twitter директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Читать далее...
Цифровой евро может стать реальностью через пять лет, заявила в среду президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Читать далее...
Правительство ЭР решило закупить еще 250 000 доз вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer / BioNTech. Читать далее...
Поздним вечером 13 января полиции поступило сообщение, что на улице Сууре в Йыгева на пешеходной дорожке был найден мужчина без сознания с колотой раной. Читать далее...