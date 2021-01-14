Чт, 14.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: союз реформистов и центристов, продление ограничений и рекордное число умерших
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Картина дня: союз реформистов и центристов, продление ограничений и рекордное число умерших

Юри Ратас и Кая Каллас.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 января.

С 25 января школы полностью переходят на контактное обучение

Сегодня, в 12.00, состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...

Тысячи инвесторов требуют возврата своих денег через эстонский суд

Зарегистрированный в Эстонии портал софинансирования Envestio приобрел печальную известность несколько лет назад, когда стало ясно, что владельцы портала пустили на ветер деньги миллионов инвесторов. Читать далее...

За сутки в Эстонии умерло рекордное число людей с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5884 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 632, то есть 10,7% от общего количества. Читать далее...

Лиги: Сеэдер отказывается отпускать EKRE и центристов

Хелир-Вальдор Сеэдер лично отказывается отпускать EKRE и Центристскую партию, написал депутат Рийгикогу, реформист Юрген Лиги в социальной сети и добавил, что Сеэдер вчера во второй половине дня подмазывал во фракции «Отечества» Ратаса и Кийка, чтобы «Отечество» взяли третьей партией в правящую коалицию вместе с Партией реформ. Читать далее...

Студия Postimees: союз реформистов и центристов – как его оценивают оппоненты?

Реформисты и центристы пытаются создать новую коалицию во главе с Каей Каллас. Что думают об этом другие потенциальные участники коалиции? На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире парламентарии Сийм Кийслер (Isamaa) и Евгений Осиновский (СДПЭ). Смотрите интервью в повторе!

Ночь на Тоомпеа. Конец несчастливого брака

В зале заседаний можно было увидеть как старую Центристскую партию, чистую как стеклышко, так и обновленную, которая считает, что любое подозрение - это плохо. Во вторник вечером, после тревожных подозрений в связи с коррупционным скандалом вокруг Porto Franco, правление Центристской партии собралось на Тоомпеа, чтобы прийти к консенсусу относительно дальнейших действий. Читать далее...

Блог 〉 Президент поручила Кае Каллас сформировать правительство

Президент Керсти Кальюлайд предложила сегодня утром в Кадриорге лидеру Партии реформ Кае Каллас сформировать новое правительство. Читать далее...

Владимир Свет: «Мы помним десятилетие, когда правительство вставляло Таллинну палки в колеса»

Комментируя развал правящей коалиции старейшина Ласнамяэ, отказавшийся от места в парламенте член Центристской партии Владимир Свет сказал, что город продолжит развиваться, какая бы коалиция ни родилась в кабинетах Тоомпеа. Читать далее...

Что дальше - мирное факельное шествие на Кадриорг?

В одной из публикаций о скандале с кредитованием проекта Porto Franco я цитировал Ильфа и Петрова, писавших в романе «Золотой теленок» о Черноморске, который когда-то был вольным городом; и «это было так весело и доходно». На предмет «доходно» всё сошлось, а вот что касается «весело»… Читать далее...

ЯБЛОКО РАЗДОРА 〉 Смотрите, как выглядит сегодня квартал Porto Franco, из-за которого пало наше правительство

Во вторник вечером разгорелся скандал со строящимся в Таллинне около моря кварталом Porto Franco и причастных к нему лиц. С этим лакомым куском недвижимости связывают имя бизнесмена Хиллара Тедера, который одно время считался владельцем сети гипермаркетов «O'KЕЙ» в России и на Украине. Читать далее...

Фото 〉 Суд выдал санкции на арест Хиллара Тедера и Керсти Крахт

В четверг Харьюский уездный суд выдал по ходатайству Госпрокуратуры санкции на арест подозревающихся в коррупционных преступлениях крупного предпринимателя Хиллара Тедера и советника министра финансов Керсти Крахт. Читать далее...

Индрек Касела: прошлое правительство нанесло репутации Эстонии невообразимый ущерб

По словам предпринимателя Индрека Касела, ушедшее в отставку правительство нанесло большой ущерб репутации страны, которую теперь придется восстанавливать. Читать далее...

ВОЗ: второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил в Twitter директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Читать далее...

Цифровой евро может стать реальностью в течение пяти лет

Цифровой евро может стать реальностью через пять лет, заявила в среду президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Читать далее...

Эстония закупает еще 250 000 доз вакцины Pfizer / BioNTech

Правительство ЭР решило закупить еще 250 000 доз вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer / BioNTech. Читать далее...

В Йыгева на тротуаре был найден труп мужчины с колотой раной

Поздним вечером 13 января полиции поступило сообщение, что на улице Сууре в Йыгева на пешеходной дорожке был найден мужчина без сознания с колотой раной. Читать далее...

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