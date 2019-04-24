Картина дня: президент утвердила в должностях правительство, ошибка Департамента полиции и погранохраны и интернет-мошенники

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Фото и видео: президент утвердила в должностях второе правительство Юри Ратаса
Сегодня президент Керсти Кальюлайд утверждает в Кадриорге в должностях второе правительство Юри Ратаса. Читайте далее...
Президент Кальюлайд утвердила новое правительство, но куда исчез министр финансов Мартин Хельме?
Сегодня в Кадриорге президент Керсти Кальюлайд утвердила второе правительство Юри Ратаса. Однако почему на торжественную церемонию не явился политик EKRE Мартин Хельме? Читайте далее...
Таллиннские чиновники опасаются, что Кылварт устроит большую чистку
Запланированная реорганизация городской управы заставила некоторых чиновников заволноваться о своей судьбе. В то же время в коридорах мэрии жалуются, что мэр Таллинна Михаил Кылварт ходит с таким выражением лица, по которому ничего невозможно прочитать. Читайте далее...
Видео: водитель Mercedes придумал хитрый трюк, чтобы не платить за парковку в центре Таллинна
В Таллинне в Старом городе возле дома по адресу Нунне, 3, припарковали Mercedes. На запрещенной для парковки территории, на тротуаре. В таких случаях у МуПо, конечно, есть право выписать штраф, но тут возникла проблема: водитель не только снял со своего Mercedes номерной знак, но и скрыл VIN-код. Читайте далее...
Пробки в воздухе: летом авиапассажиров ждет рекордное количество опозданий
Этим летом в европейском воздушном пространстве и аэропортах ожидаются крупнейшие за всю историю пробки. Поэтому жителям Эстонии стоит учитывать, что авиарейс в отпуск может затянуться на несколько часов. Читайте далее...
Как кильки в банке: КаПо нужно 50 миллионов евро
Главному зданию Полиции безопасности нужны инвестиции на 50 миллионов евро. Стесненные условия все больше мешают работе сотрудников спецслужбы. Читайте далее...
Неподходящие для Эстонии зимние шины могут попасть под запрет
Комиссия по дорожному движению под председательством главы МВД Катри Райк предлагает запретить эксплуатацию в Эстонии зимних шин, не подходящих для местных погодных условий. Читайте далее...
Департамент полиции и погранохраны признал, что безосновательно выслал из страны студентку-иностранку
Высланная из страны на родину с аннулированным видом на жительство студентка из Непала подала в суд на Департамент полиции и погранохраны (PPA), после чего в ведомстве признали ошибку. Читайте далее...
Олег Осиновский назвал главную экономическую проблему между Эстонией и Россией
Крупный предприниматель Олег Осиновский считает, что отсутствие договора об избежании двойного налогообложения между Эстонией и Россией является главной экономической проблемой в отношениях стран. Читайте далее...
Обвиняемого в убийстве школьницы хотят приговорить к 20 годам тюрьмы
Вируский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве, а оглашение приговора назначено на май. Читайте далее...
Прокуратура исключает превышение допустимых сроков по уголовному делу Таллиннского порта
Прокуратура заверила, что исключен такой вариант, что расследование уголовного дела против руководства Таллиннского порта будет прекращено из-за превышения допустимых сроков – о такой возможности написал сегодня еженедельник Eesti Ekspress. Читайте далее...
Вниманию садоводов: в Эстонии продают поддельные саженцы, которые могут быть заражены
В городах Эстонии мошенники продают саженцы малины с поддельными документами, указывающими на то, что растения поступили якобы из Польши. Читайте далее...
Власти Пскова захотели пустить к себе туристов из Эстонии без виз
В правительство РФ поступило предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о введении для иностранных туристов трехдневного безвизового пребывания на территории региона. Читайте далее...
Не попадитесь на эту удочку! У жителя Кохтла-Ярве выманили 22 000 евро
Мошенники выманили около 22 000 евро у жителя Кохтла-Ярве, желающего инвестировать свои деньги в акции. Читайте далее...
Карта: смотрите, где сегодня патрулируют полицейские
Департамент полиции и погранохраны обнародовал, на каких дорогах сегодня полицейские измеряют скорость участников дорожного движения. Читайте далее...
Столкновение трех грузовиков: полиция просит помощи очевидцев
Сегодня в полдень в Пярнумаа столкнулись три грузовика, пострадал один человек. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция просит помощи очевидцев. Читайте далее...
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее СМИ сообщали, что Кремль готовится к раздаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Читайте далее...
Эксперт: эта фирма стала крупнейшим застройщиком Таллинна
Самым крупным ведущим застройщиком жилой недвижимости в Таллинне стал Endover – компания является лидером рынка как по количеству проданных квартир, так и по числу квартир, находящихся в продаже. Читайте далее...
Фото: французские танки прибыли в Эстонию
В среду из Франции в Тапа прибыла первая партия техники и оборудования французского контингента. В мае французы заменят служащих в Эстонии в составе боевой группы НАТО бельгийских военных. Читайте далее...
Названы лучшие продукты Эстонии
На ежегодной конференции предприятий пищевой промышленности был объявлен "Лучший эстонский продукт 2019 года", им стали блинчики с творогом и тыквой Saarioinen Mamma. Читайте далее...
Теплее, чем в Афинах! Жители Эстонии наслаждаются погодой
Сегодня около четырех часов дня термометр в Тарту показал 23 градуса тепла - это на четыре градуса больше, чем в Афинах, и всего на два градуса меньше, чем в столице западно-африканского Сенегала Дакаре. Читайте далее...
Пропавший 16-летний юноша найден
Местонахождение пропавшего в Пярнумаа 16-летнего Кристо установлено. С юношей все в порядке. В полиции благодарят всех за распространение информации. Читайте далее...
Видео: грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся на дорогу
В волости Раэ, Харьюмаа, вечером случилась авария, в ходе которой легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Люди не пострадали. Читайте далее...
Видео: эстонское пограничное судно ликвидировало масштабное топливное загрязнение в Финском заливе
На выходных в Финском заливе недалеко от острова Вайндлоо обнаружили топливное пятно протяженностью примерно 10 кв. м., на ликвидацию которого ушло 17 часов. Читайте далее...
Найденных в Клоога летчиков похоронят, но их имена все еще неизвестны
Недавно в поселке Клоога нашли могилу, в которой были похороненные четверо погибших при исполнении служебных обязанностей советских летчиков. Нашли их неслучайно, напротив, эти поиски в общей сложности заняли около восьми лет. Да и могилой их захоронение сейчас было сложно назвать – когда-то на ней был установлен памятник и табличка с именами, потом поросло кустарником, травой и деревьями. Читайте далее...
Профсоюз: Эстония может остаться без электростанций
Профсоюзы энергетиков бьют тревогу - Эстония покупает электроэнергию из-за границы, Эстонская и Балтийская электростанции под Нарвой практически остановлены - на них работает лишь по одному энергоблоку, а новая станция Аувере часто работает в убыток. Если ситуация не изменится, Ида-Вирумаа будут грозить большие сокращения. Читайте далее...
«Красная секунда»: как ездить по городу на велосипеде и остаться в живых?
Почему случаются тяжелые ДТП и как их избежать? «Красная секунда» постарается найти ответы на эти вопросы с помощью примеров из реальной жизни. А помогут в этом эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации. Читайте далее...
Зеленский призвал усилить санкции против России
Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал в среду усилить санкции против России. Читайте далее...
Фото: грузовик проигнорировал дорожный знак и столкнулся с автомобилем, другая машина врезалась в дом
Сегодня около шести часов вечера на перекрестке улиц Рыугу и Уус-Сауга в Пярну столкнулись легковые автомобили и грузовик, люди в ходе аварии не пострадали. Читайте далее...