Картина дня: президент утвердила в должностях правительство, ошибка Департамента полиции и погранохраны и интернет-мошенники

Вниманию садоводов: в Эстонии продают поддельные саженцы, которые могут быть заражены

В городах Эстонии мошенники продают саженцы малины с поддельными документами, указывающими на то, что растения поступили якобы из Польши. Читайте далее...

Власти Пскова захотели пустить к себе туристов из Эстонии без виз

В правительство РФ поступило предложение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о введении для иностранных туристов трехдневного безвизового пребывания на территории региона. Читайте далее...

Не попадитесь на эту удочку! У жителя Кохтла-Ярве выманили 22 000 евро

Мошенники выманили около 22 000 евро у жителя Кохтла-Ярве, желающего инвестировать свои деньги в акции. Читайте далее...

Карта: смотрите, где сегодня патрулируют полицейские

Департамент полиции и погранохраны обнародовал, на каких дорогах сегодня полицейские измеряют скорость участников дорожного движения. Читайте далее...

Столкновение трех грузовиков: полиция просит помощи очевидцев

Сегодня в полдень в Пярнумаа столкнулись три грузовика, пострадал один человек. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция просит помощи очевидцев. Читайте далее...

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее СМИ сообщали, что Кремль готовится к раздаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Читайте далее...

Эксперт: эта фирма стала крупнейшим застройщиком Таллинна

Самым крупным ведущим застройщиком жилой недвижимости в Таллинне стал Endover – компания является лидером рынка как по количеству проданных квартир, так и по числу квартир, находящихся в продаже. Читайте далее...

Фото: французские танки прибыли в Эстонию

В среду из Франции в Тапа прибыла первая партия техники и оборудования французского контингента. В мае французы заменят служащих в Эстонии в составе боевой группы НАТО бельгийских военных. Читайте далее...

Названы лучшие продукты Эстонии

На ежегодной конференции предприятий пищевой промышленности был объявлен "Лучший эстонский продукт 2019 года", им стали блинчики с творогом и тыквой Saarioinen Mamma. Читайте далее...

Теплее, чем в Афинах! Жители Эстонии наслаждаются погодой

Сегодня около четырех часов дня термометр в Тарту показал 23 градуса тепла - это на четыре градуса больше, чем в Афинах, и всего на два градуса меньше, чем в столице западно-африканского Сенегала Дакаре. Читайте далее...

Пропавший 16-летний юноша найден

Местонахождение пропавшего в Пярнумаа 16-летнего Кристо установлено. С юношей все в порядке. В полиции благодарят всех за распространение информации. Читайте далее...

Видео: грузовик столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся на дорогу

В волости Раэ, Харьюмаа, вечером случилась авария, в ходе которой легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Люди не пострадали. Читайте далее...

Видео: эстонское пограничное судно ликвидировало масштабное топливное загрязнение в Финском заливе