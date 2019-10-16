Картина дня: нехватка соцработников, телефонный скандал вокруг эстонского министра и учебные сборы

Страна, в которой и без того не хватает социальных работников, сокращает их обучение

Сокращение специальностей, связанных с социальной работой, по словам экспертов, никоим образом не решит проблему государства в поиске тысяч недостающих социальных работников. Читать далее...

Собираетесь сдавать квартиру? Это должен знать каждый собственник жилья

В последнее время много говорилось о съеме жилья с точки зрения квартиросъемщика, однако рынок найма также скрывает опасности и для наймодателя. Одной из больших проблем несомненно является ситуация, когда квартирант больше не платит арендную плату и не согласен освободить жилье. Юрист приводит наиболее важные аспекты, которые владелец квартиры должен знать. Читать далее...

И такое возможно: на внезапные учебные сборы явилась молодая мать с двухмесячным ребенком

Вчера правительство во время телефонного заседания решило объявить сбор резервистов. Получившие повестку должны были незамедлительно явиться на место. Среди них оказалась и молодая мать с двухмесячным ребенком. Читать далее...

Срочно явиться: еще более 1400 резервистов призваны на дополнительные учебные сборы

Правительство второй день подряд провело телефонное заседание и решило вызвать на начавшиеся вчера дополнительные учебные сборы также 1467 резервистов 23-го пехотного батальона. Читать далее...

Базирующимся в Эстонии британским военным рассылают смс с угрозами. Кто за этим стоит?

Базирующихся в Эстонии британских солдат предупредили - "Мы следим за вами " - с помощью текстовых сообщений и сообщений в Facebook, которые предположительно были отправлены из России, пишет Inopressa.ru со ссылкой на британское издание The Telegraph. Читать далее...

Четверть жителей Эстонии живут на пороге бедности

В прошлом году на пороге бедности в Эстонии жили 24,4 процента населения, что больше, чем год назад. Кроме того, доля людей, живущих на пороге бедности или социальной отверженности в Эстонии больше, чем в среднем по Европейскому союзу. Читать далее...

Телефонный скандал вокруг эстонского министра попал на страницы американской прессы

Скандал вокруг эстонского министра Керт Кинго, чей телефон Huawei был заменен на Apple iPhone, добрался до страниц известной американской газеты Washington Post. Читать далее...

Глава Банка Эстонии ответил на обвинения о вмешательстве в политику

По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, закон обязывает их высказываться по существенным вопросам экономической политики даже в том случае, если по ним активно спорят политики. Читать далее...

Сколько получают строители: смотрите, какие зарплаты платят своим работникам лидеры строительного сектора!

Большая вилка в зарплатах бросается в глаза при сравнении заработных плат в эстонских строительных компаниях: если среднемесячная зарплата ведущей компании этого сектора в прошлом году составила 6 596 евро, то в нижней части списка средняя ежемесячная зарплата составляет менее 400 евро. Читать далее...

Рейтинги: Партия реформ по-прежнему лидирует, у "Отечества" дела идут неважно

Партия реформ продолжает лидировать в рейтинге со значительным отрывом, а поддержка центристов в последнее время немного выросла. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...

Водитель снимал на видео, как резвится на своей машине в фонтане, но не учел одного обстоятельства

Полиция начала производство по делу о проступке в связи с тем, что в центре Курессааре автомобиль помылся в фонтане. Читать далее...

Эстонские работодатели ищут IT-специалистов за рубежом