Картина дня: пациентский экстремизм, снегопад и коронавирус

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями среды.
Руки прочь от врача: в Эстонии набирает обороты пациентский экстремизм
Врачи не всегда чувствуют себя в безопасности на рабочем месте. Что делать медикам, оставшимся наедине с агрессивными пациентами, выяснял Rus.Postimees. Читать далее...
Зима, наконец-то, добралась до Эстонии
Благодаря начавшемуся в ночь на среду снегопаду в Эстонии впервые за эту зиму можно наблюдать приличный снежный покров. Читать далее...
В Таллинне и Харьюмаа сегодня произошло более 60 ДТП
В связи со сложными погодными условиями сегодня в Эстонии произошло 100 аварий, большая часть из них - в Таллинне и других регионах Харьюмаа. Читать далее...
В Пярнуской больнице у пациента не нашли коронавирус
В Северной Италии за короткий промежуток времени коронавирусом COVID-19 заболели сто человек. Dернувшийся из региона и заболевший во время путешествия житель Эстонии добровольно находился на карантине в Пярнуской больнице. Результаты теста сегодня вечером подтвердили, что пациент не заражен коронавирусом. Читать далее...
В округе Хельсинки выявлен случай заражения коронавирусом
У финки, которая пришла на обследование в медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS, был выявлен коронавирус. Женщина прилетела из Италии в Финляндию в воскресенье. Читать далее...
Коронавирус все ближе: в Литве объявлена чрезвычайная ситуация
Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило чрезвычайную ситуацию. Читать далее...
Во Франции умер заболевший коронавирусом француз
Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (Covid-19) зафиксирован в Париже, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона. Читать далее...
«Я тут живу. С мамой. Уже 15 лет»
Притаившиеся между столичными Коплискими линиями, забитой до отказа гигантской свалкой и отвратительно пахнущими площадками для сточных осадков на Пальяссааре трущобы являются домом для нескольких десятков перемолотых этой жизнью людей. Читать далее...
Морозко запил: чем грозит внезапное похолодание после теплой зимы
Нынешний январь был самым теплым за последние шестьдесят лет. Особенно зависят от капризов природы садоводческий цикл и будущие урожаи. Читать далее...
Приговор вступил в силу: сжегший заживо собутыльников мужчина получил 20 лет тюрьмы
Накануне вступил в законную силу приговор суда по делу о жестоком двойном убийстве в Кивиыли в январе 2018 года: обвиняемый - 31-летний Денис Назаров - проведет в тюрьме 20 лет. Читать далее...
Хитрый трюк позволил двум парковочным фирмам объединиться несмотря на запрет
Организаторы услуг парковки Europark и Citypark стали совместными владельцами, несмотря на то, что Департамент конкуренции год назад запретил их слияние, сославшись на снижение конкуренции и возможность согласованных действий. Теперь же объединение компаний получило зеленый свет, поскольку одна фирма представила вместо предыдущего 18-месячного отчета финансовый отчет за календарный год. Читать далее...
От любви до ненависти нужно сделать шаг, зато зависть всегда при тебе
Несколько дней назад мне позвонила молодая популярная телеведущая и спросила, не помню ли я, где в Таллинне находился Мюнди-бар, в котором любил бывать Сергей Довлатов. Дело в том, объяснила она смущенно, что в нашем городе выступает знаменитый симфонический оркестр, весь его состав – от щипковых до ударных – обожает Довлатова и собирается в свободные несколько часов пройтись по писательскому маршруту, извлеченному из его прозы, но вот не нашли на карте Мюнди-бара, где хотели бы с размахом закончить свой музыкальный поход… Читать далее...
Попавшие в серьезное ДТП спасатели все еще находятся на больничном
Глава Ляэне-Вирумааского спасательного района Идаского спасательного центра Яак Янно сказал Virumaa Teataja, что четыре спасателя, попавшие в аварию в последний день прошлого года, все еще находятся на больничном. Читать далее...
Прицеп выехавшего в кювет грузовика парализовал движение на шоссе
На шоссе Имавере — Вильянди — Каркски-Нуйа в Вильяндимаа движение нарушено из-за прицепа выехавшего в кювет грузовика. Читать далее...
КаПо возбудила уголовное дело в связи с опасной находкой на Сааремаа
Полиция безопасности (КаПо) возбудила уголовное дело о террористической угрозе в связи с найденными в лесу вблизи деревни Вийеристи в Сырве на Сааремаа следами иприта. Читать далее...
Как убедиться, что перед вами порядочный арендатор, а не очередной расчленитель
Преступление, совершенное в столичном районе Ласнамяэ, когда квартиросъемщик в ходе ссоры убил хозяйку квартиры, а труп расчленил и по частям утопил в пруду Паэ, вызвало большой резонанс. Убийца предстал перед судом и создался в содеянном. Он получит заслуженное наказание, но собственники квартир, желающие получать доход от сдачи жилья внаем, забеспокоились: как не оказаться в роли жертвы, как распознать, каков на самом деле вежливый и обходительный человек, пришедший по объявлению? Читать далее...
Финский политик уходит в отставку из-за скандальной выходки на конференции в Таллинне
Зампредседателя молодежной организации «Истинных финнов» Тони Ялонен, назвавший себя «фашистом», уходит в отставку. По его словам, причиной его решения стала утрата доверия со стороны партийного руководства. Читать далее...
Суд отказался освобождать из тюрьмы убийцу полицейского
Вируский уездный суд отказался освобождать Ромео Калда, отбывающего пожизненный срок за убийство полицейского. Читать далее...
Таллинн заключит с Tallink договор о реконструкции Горхолла
Сегодня, 26 февраля, Таллинн заключил соглашение о намерениях с балтийским гигантом судоходства Tallink Grupp AS и одной из крупнейших в Эстонии инвестиционных фирм и крупным акционером Tallink – предприятием Infortar. Цель соглашения – развитие Горхолла и создание в нем международного конференц-центра и концертного зала, а также обустройство прилегающей территории, где расположатся пассажирский порт, отель, бизнес-центр, рестораны, кафе и развлекательные учреждения. Читать далее...
Зеленский назвал возвращение Крыма национальной идеей и утвердил День сопротивления оккупации
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что аннексированный Россией полуостров Крым вернется в состав Украины, и он сделает «все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг». Читать далее...
Полиция Германии задержала эстонский автомобиль с латвийским водителем в состоянии наркотического опьянения
Немецкая полиция сегодня задержала в Айнбеке, Нижняя Саксония, автомобиль с эстонскими номерами, за рулем которого находился гражданин Латвии в состоянии наркотического опьянения. Читать далее...
На границе двух уездов в аварию попала мать с двумя детьми
Сегодня, 26 февраля, в 12:30 возле автобусной остановки «Тюрье» на границе Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа произошло ДТП. Читать далее...
Осторожно: на улицах Таллинна орудует мясник-обманщик
Полиция получила информацию о человеке, который в Ласнамяэ предлагает людям мясные продукты, за которые просит заплатить заранее. Но он не производит товар, и людям деньги не возвращает. Читать далее...
Лаури Вахтре: давайте отстроим Старую Нарву!
Мечта о прекрасном барочном городе будоражит многих, кто сам или при помощи фотографий еще помнит прежнюю Нарву, а у тех молодых людей, которые хотя бы раз видели знаменитый макет Федора Шанцына, увиденное остается в памяти как прекрасный мираж. Читать далее...
Нарвскому предпринимателю не продадут участок земли, пока он не возьмет на себя обязательства по инвестициям
Нарвский предприниматель хочет выкупить у города участок в конце улицы Пушкина, чтобы расширять бизнес совместно с российским инвестором. На прошлой неделе депутатская комиссия по городскому хозяйству задержала сделку. Дело в том, что есть две оценки стоимости участка, которые отличаются в два раза. Кроме того, комиссия хочет получить гарантии, что бизнес-проект не сорвется: за последние годы в большинстве случаев предприниматели не выполняли инвестиционных обязательств, которые брали перед городом. Читать далее...
Обвиняемый в жестоком убийстве за день до совершения преступления находился в арестном доме
Сегодня перед Тартуским уездным судом предстал Эдуард Каськ (21), которого прокуратура обвиняет в жестком убийстве 16-летнего подростка, совершенном в конце июня прошлого года в деревне Кюкитая волости Тарту. Читать далее...
Ушла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую шесть дней назад женщину
Полиция просит помощи в поисках 50-летней Май-Роос, которая ушла в минувший четверг, 20 февраля из своего дома в деревне Пихтла на Сааремаа, и до сих пор не вернулась. Читать далее...
На шоссе столкнулись грузовик и внедорожник
В среду в 17:06 на 21-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, деревня Пааксимаа, волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа, произошла авария, в ходе которой столкнулись грузовик Volvo и внедорожник BMW. Читать далее...