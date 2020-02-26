Картина дня: пациентский экстремизм, снегопад и коронавирус

Несколько дней назад мне позвонила молодая популярная телеведущая и спросила, не помню ли я, где в Таллинне находился Мюнди-бар, в котором любил бывать Сергей Довлатов. Дело в том, объяснила она смущенно, что в нашем городе выступает знаменитый симфонический оркестр, весь его состав – от щипковых до ударных – обожает Довлатова и собирается в свободные несколько часов пройтись по писательскому маршруту, извлеченному из его прозы, но вот не нашли на карте Мюнди-бара, где хотели бы с размахом закончить свой музыкальный поход… Читать далее...

Попавшие в серьезное ДТП спасатели все еще находятся на больничном

Глава Ляэне-Вирумааского спасательного района Идаского спасательного центра Яак Янно сказал Virumaa Teataja, что четыре спасателя, попавшие в аварию в последний день прошлого года, все еще находятся на больничном. Читать далее...

Прицеп выехавшего в кювет грузовика парализовал движение на шоссе

На шоссе Имавере — Вильянди — Каркски-Нуйа в Вильяндимаа движение нарушено из-за прицепа выехавшего в кювет грузовика. Читать далее...

КаПо возбудила уголовное дело в связи с опасной находкой на Сааремаа

Полиция безопасности (КаПо) возбудила уголовное дело о террористической угрозе в связи с найденными в лесу вблизи деревни Вийеристи в Сырве на Сааремаа следами иприта. Читать далее...

Как убедиться, что перед вами порядочный арендатор, а не очередной расчленитель

Преступление, совершенное в столичном районе Ласнамяэ, когда квартиросъемщик в ходе ссоры убил хозяйку квартиры, а труп расчленил и по частям утопил в пруду Паэ, вызвало большой резонанс. Убийца предстал перед судом и создался в содеянном. Он получит заслуженное наказание, но собственники квартир, желающие получать доход от сдачи жилья внаем, забеспокоились: как не оказаться в роли жертвы, как распознать, каков на самом деле вежливый и обходительный человек, пришедший по объявлению? Читать далее...

Финский политик уходит в отставку из-за скандальной выходки на конференции в Таллинне

Зампредседателя молодежной организации «Истинных финнов» Тони Ялонен, назвавший себя «фашистом», уходит в отставку. По его словам, причиной его решения стала утрата доверия со стороны партийного руководства. Читать далее...

Суд отказался освобождать из тюрьмы убийцу полицейского

Вируский уездный суд отказался освобождать Ромео Калда, отбывающего пожизненный срок за убийство полицейского. Читать далее...

Таллинн заключит с Tallink договор о реконструкции Горхолла

Сегодня, 26 февраля, Таллинн заключил соглашение о намерениях с балтийским гигантом судоходства Tallink Grupp AS и одной из крупнейших в Эстонии инвестиционных фирм и крупным акционером Tallink – предприятием Infortar. Цель соглашения – развитие Горхолла и создание в нем международного конференц-центра и концертного зала, а также обустройство прилегающей территории, где расположатся пассажирский порт, отель, бизнес-центр, рестораны, кафе и развлекательные учреждения. Читать далее...