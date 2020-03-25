Корона дня: первая в Эстонии смерть от коронавируса, число зараженных превысило 400 и недовольство предпринимателей

Rus.Postimees дает краткий обзор основных связанных с чрезвычайным положением и пандемией коронавируса новостей и событий за 25 марта.
В Эстонии умер первый пациент с коронавирусом
Сегодня, 25 марта, в Ляэне-Таллиннской центральной больнице умер первый пациент с коронавирусом. Читать далее...
Президент и премьер-министр выразили соболезнования близким первой жертвы коронавируса
Президент Керсти Кальюлайд выразила в среду соболезнования близким первой жертвы коронавируса. Премьер-министр Юри Ратас также выразил глубокое соболезнование семье и родственникам скончавшегося в среду в результате коронавируса соотечественника, а также всем людям Эстонии, которых эта смерть глубоко затронула. Читать далее...
В Эстонии коронавирус обнаружен у 404 человек: 35 новых случаев, 28 госпитализированных
По состоянию на утро 25 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 404 человек. С 31 января в Эстонии было сделан 4809 тестов. Читать далее...
Шестеро больных коронавирусом жителей Эстонии находятся в критическом состоянии
В настоящий момент 29 жителей Эстонии, больных коронавирусом, находятся на больничном лечении, семеро из них - в интенсивной терапии, шестеро - в критическом состоянии. Сегодня умер заразившийся COVID-19 пациент. Читать далее...
Разочарованные бизнесмены: хотелось помочь государству, но никому это не нужно!
Около сотни крупных и малых компаний готовы внести свой вклад в производство дефицитных средств индивидуальной защиты - масок для лица и защитной одежды - в период кризиса. Но хорошее начинание упирается в бюрократию. Читать далее...
Мать ребенка, введенного в кому: жители Эстонии, наше выживание в этом коронакризисе зависит от каждого!
Мать, сын которой (ученик основной школы), находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме, обратилась ко всем жителям Эстонии, чтобы люди осознали опасность коронавируса и оберегли других, прежде всего, людей так называемой первой линии. Читать далее...
На улицах страны увеличится число полицейских патрулей
По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, в связи с введением ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Эстонии, полиция увеличит количество патрулей на улицах. Читать далее...
Сельхозпредприятия требуют допустить иностранную рабочую силу в Эстонию и во время чрезвычайного положения
Эстонская Сельскохозяйственно-торговая палата и Эстонский центральный союз хуторян требуют от правительства разрешения на въезд сельскохозяйственных рабочих из других стран и во время пандемии COVID-19, потому что в противном случае поля останутся без обработки, животные – без ухода, а Эстония – без отечественной продукции. Читать далее...
Совершенно неполиткорректно: ноющим и бунтующим посвящается
Это мнение я писала вчера в конце рабочего дня, пока все ждали пресс-конференции премьер-министра, а она все откладывалась. А когда наконец состоялась, стало понятно, что частично мои предсказания уже сбылись. Судите сами. Публикую с сегодняшними ремарками, выделенными курсивом.
Директор «Юлемисте» считает несправедливым решение о закрытии торговых центров
Решение правительства закрыть в связи с чрезвычайным положением торговые центры было непродуманным и несправедливым, считает руководитель ТЦ «Юлемисте» Гуйдо Пярнитс. Читать далее...
Как справиться с коронавирусом? Общество семейных врачей Эстонии записало видеоинструкции
Общество семейных врачей Эстонии записали различные видео, в которых дают советы, как уберечься от коронавируса и что делать, если человек все-таки заболел. Читать далее...
В Эстонии 191 койко-место для интенсивного лечения высшего уровня
В среду, 25 марта, в 12 часов состоялась ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог. В пресс-конференции приняли участие медицинский руководитель кризисного штаба и руководитель центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов, министр социальных дел Танель Кийк и гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. Читать далее...
В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса
В Китае мужчина умер от хантавируса, сообщает на своей странице в Twitter издание Global Times. Он ехал в автобусе, почувствовал недомогание, ему вызвали скорую, но спустя три часа после госпитализации пациент умер. Читать далее...
Черная среда в Литве: от коронавируса скончались четыре человека
В Литве число смертей от COVID-19 поднялось на два человека до четырех человек, сообщили в среду учреждения здравоохранения страны. Читать далее...
Банк Эстонии: если все затянется до августа, экономика может упасть на 14 процентов
По оценке Банка Эстонии, размер экономического спада зависит оттого, как долго будут длиться ограничения в Эстонии и за ее пределами. Если ситуация смягчится в начале мая, экономику может ожидать спад на шесть процентов, если только в начале августа, падение может составить 14 процентов. Читать далее...
Следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, выступил с телеобращением к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране. Подобного обращения граждане ждали давно, опасаясь, что принятых ограничительных мер недостаточно, чтобы предотвратить распространение SARS-CoV-2 по итальянскому или испанскому сценарию - каждый регион РФ вводит свои ограничения, где-то они есть, где-то нет, но никаких запретов на передвижение между регионами не существует, нет обязательного тестирования на коронавирус и т.д. В Кремле же потребность разъяснить гражданам ситуацию назрела только после вчерашних многочасовых совещаний, на которых президенту доложили, что динамика развития коронавируса высокая. Читать далее...
Эстонские туроператоры призывают людей не отменять рейсы, а переносить
Европейская ассоциация туристических агентств и туроператоров (ECTAA) призвала людей в тяжелой для всех обстановке не отменять забронированные рейсы, а переносить на будущее. Читать далее...
Коронавирус: новый смертельный рекорд в Испании, очередное ужесточение в Италии
Испания обновила рекорд смертности от коронавируса, Италия в очередной раз ужесточает ограничительные меры борьбы с заболеванием, в Британии парламент прекратит работу на месяц - Би-би-си собрала последние новости, связанные со вспышкой эпидемии в мире. Читать далее...
В Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19
Эпидемиологи не смогли получить данных о путях инфицирования нескольких заболевших коронавирусом латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Читать далее...
Галерея: подростки околачиваются на детских площадках, несмотря на запрет
Вчера, 24 марта, Тартуская городская управа закрыла все общественные детские площадки и спортивные парки до окончания чрезвычайного положения в стране. К сожалению, несмотря на запрет, некоторые подростки продолжают проводить время там, где не положено. Читать далее...
Глава полиции Кесклинна: скоро инфосообщения из машин зазвучат на трех языках
На данный момент сотрудники полиции предоставляют информацию о чрезвычайной ситуации из движущихся транспортных средств только в Таллинне и только на эстонском языке, но в ближайшие дни работа по оповещению населения будет происходить уже не трех языках. Читать далее...
Вы их знаете? Из-за двух человек сгорело восемь автомобилей
Сегодня ночью в Нарве на одной улице открытым огнем полыхали пять автомобилей, сообщает пресс-служба Идаского спасательного центра. Читать далее...
Известная сеть кафе закрывается на время кризиса, но надеется обойтись без увольнений
Оборот сети кафе Gustav, которая оперирует в крупных супермаркетах, в кризис упал почти на 80 процентов. Кафе компании, в которых работают около 100 человек, останутся закрытыми до конца чрезвычайной ситуации. Читать далее...
Пандемия коронавируса летом не прекратится
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) полагает, что распространение нового коронавируса продолжится и летом. Читать далее...
ГРАФИКИ 〉 Распространение коронавируса Covid-19 в Эстонии
Пандемия коронавируса, которая быстро распространяется по всему миру, также широко распространилась в Эстонии. В больнице 29 пациентов, семеро из которых находятся в интенсивной терапии и шестеро - в критическом состоянии. Читать далее...
Жители Эстонии ринулись на распродажу, игнорируя риск заражения коронавирусом
В то время как многие жители Эстонии придерживаются строгой дистанции или самоизолировались, чтобы предотвратить распространение коронавируса, есть те, кто игнорирует призывы вести себя ответственно. Читать далее...
Батарейная тюрьма окрасилась в красный в память о жертвах коммунизма
Эстонский институт исторической памяти организовал сегодня, в годовщину депортации 1949 года, световую инсталляцию на стенах Батарейной тюрьмы в Таллинне, окрасив ее в красный цвет. Инсталляция посвящена депортированным и всем репрессированным коммунистическим Советским Союзом. Читать далее...