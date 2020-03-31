Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Коронавирус унес очередную жизнь

По состоянию на 31 марта, в Эстонии было диагностировано 745 случаев заражения коронавирусом, из них 30 новых. Больше всего случаев зафиксировано в двух уездах - Харьюмаа (10) и Сааремаа (6). Также стало известно, что в ночь на вторник в Ида-Вируской центральной больнице скончался 90-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус.

Во время очередной пресс-конференции представители Депаратмента здоровья сообщили, что резкого скачка числа заражений коронавирусом в Эстонии нет, но все больше пациентов нуждаются в госпитализации.

Нарушители карантина по-прежнему не понимают всей серьезности ситуации. Возникают конфликты с полицией. Один молодой человек поплатился за свою наглость - ему придется провести 10 дней за решеткой.

Во время действия карантина некоторые столичные автомобилисты столкнулись с тем, что парковочный оператор оштрафовал автомобили, оказавшиеся в неправильное время в неправильном месте.

Заразившейся коронавирусом и затем попавшей в больницу 20-летняя эстонке Хелле Ароп было трудно сдать анализы для подтверждения диагноза.

Туманное будущее

Руководитель отдела таллиннских жилых площадей фирмы Ober-Haus Юлия Ферман ответила на вопросы портала Rus.Postimees и призвала людей поскорее продавать недвижимость.

Эстонские строители опасаются, что скоро у них закончатся работа и хлеб. Чтобы не остаться без дела, надеются они, государство могло бы достать из долгого ящика все проекты строительства дорог, детских садов и спортивных сооружений и начать заказывать строительные работы.

Эксперт, предприниматель и бывший министр транспорта Райво Варе сказал в интервью "Деловым ведомостям", что нынешний кризис продлится около двух лет, а последствия от него будут как от войны.

Крупный предприниматель Юри Кяо, который давал прямые и неприкрашенные советы бизнесменам в начале прошлого кризиса, не верит, что нынешний кризис окажется недолговечным, а экономика быстро восстановится.

Жизнь в условиях чрезвычайного положения

Европейская комиссия одобрила две программы государственной помощи Эстонии в поддержку эстонской экономики в связи со вспышкой коронавируса.

Несмотря на чрезвычайное положение, в результате которого многие люди остались без работы, местные самоуправления не намерены сдерживать запланированное повышение тарифов на услуги домов престарелых. Министерство социальных дел также не видит причин вмешиваться в рост цен.

В связи с опубликованным в конце прошлой недели в средствах массовой информации мнением главы Kaubamaja Grupp о том, что новые правительственные правила для торговых центров сбивают с толку и оставляют много места для импровизации, Postimees отправилcя посмотреть на ситуацию в различных торговых центрах Таллинна.

Глава Таллиннсого городского транспорта Денис Бородич в студии Rus.Postimees сообщил, что в реалиях экономического кризиса роль бесплатного общественного транспорта будет расти. Очевидно, что в скором времени появится больше безработных и тех людей, которые не смогут передвигаться на личных автомобилях или такси.

Главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина в своем мнении пишет, что в нынешней чрезвычайной ситуации, в которой мы неожиданно для себя оказались, пожалуй, самым насущным является вопрос о том, как долго она будет сохраняться. От этого будет зависеть и количество погибших, и жизнеспособность системы здравоохранения, и экономический ущерб, который практически каждый из нас уже ощутил на себе.

Обстановка за рубежом

Сегодня стало известно, что власти Финляндии продлят действие карантина еще на месяц.

В Латвии фиксируются вопиющие случаи нарушения карантина. В конце минувшей недели в рижскую Восточную университетскую больницу была доставлена женщина, прибывшая в Латвию одним из последних репатриационных рейсов. В воскресенье женщина, вместо того чтобы самоизолироваться, устроила вечеринку с друзьями.

Власти Италии обсуждают способы возвращения страны к нормальной работе после режима всеобщей изоляции, введенного из-за коронавируса.