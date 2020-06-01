Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 716 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,1%, то есть одна проба дала положительный результат. Коронавирус выявлен у жителя Харьюмаа.

С 1 июня вступает в силу снятие некоторых ограничений, связанных с COVID-19, в области путешествий, общественных мероприятий, организации спортивных соревнований, а также в сфере образования.

С 1 июня в медицинском центре Confido можно сделать бесплатный экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2, который позволяет определить, перенес ли в действительности человек заболевание новым коронавирусом.

«Эпидемия диктует свои правила, которые еще недавно казались безнадежно устаревшими. Она заставила, например, несколько иначе взглянуть на казавшиеся столь перспективными сервисы совместного потребления как часть экономики замкнутого цикла. Последняя (она же циркуляционная экономика) предполагает рациональное использование ресурсов, их возобновление и вторичное использование, нанесение минимального ущерба для окружающей среды, а на вопрос «иметь или не иметь?» однозначно отвечает: не иметь, но брать в аренду и делиться», - рассуждает главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина.

Экономика

Большое интервью: президент Керсти Кальюлайд считает, кризис не создал новые тенденции, скорее он обострил имевшиеся прежде.

Европейский Союз ищет новые источники финансирования. Как вариант рассматривается введение налога на доступ к Европейскому единому рынку.

Квартиры в Таллинне подорожали даже в разгар коронакризиса. По данным Земельного департамента, стоимость квадратного метра таллиннской квартиры в мае в сравнении с апрелем выросла на 3,5 процента.

Глава турфирмы Estravel Анне Самлик признается в Postimees, что нынешний кризис отличается от предыдущих, поскольку им, по сути, был установлен запрет на предпринимательство и от самой фирмы не зависит ничего.

С первой недели июня из Таллиннского аэропорта открыты 12 маршрутов, в том числе в десять пунктов назначения в девяти иностранных государствах.

Другие новости

«26 марта Таллинское горсобрание приняло решение отменить плату за место в детском саду. Мы добивались этого с 2017 года. И «благодаря» кризису добились», - заявляет глава фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании Критен Михал.

В Миннеаполисе грузовик проехал сквозь толпу протестующих, которые вышли на демонстрацию в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.

В Санкт-Петербурге полиция задержала четырех подозреваемых в педофилии мужчин. Среди них оказался и уроженец Эстонии.

Сегодня, 1 июня, к открытию сезона готовы 53 места для купания, пляжи которых приведены в порядок, а качество воды соответствует всем требованиям. Однако в общественных местах для купания больше не обязательны кабинки для переодевания и туалеты.

Ольга Прантс совмещает две, казалось бы, несовместимые профессии: из специалиста по энергоэффективности зданий она легко перевоплощается в фитнес-тренера и консультанта по питанию и помогает тем, кто хочет привести себя в форму, укрепить мышцы, избавиться от болей или похудеть. А дома — она заботливая жена и мать. Лучезарная и энергичная Ольга Прантс рассказала, как увлечение спортом стало ее работой и как ей удается привить любовь к ЗОЖу сотням жителей Эстонии.