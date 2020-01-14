Картина дня: конфликт в Wolt, процесс Сависаара и противостояние автобусных фирм

В Wolt разгорается конфликт на национальной почве

Между работниками фирмы по доставке еды Wolt на национальной почве разгорается недовольство руководством, которое якобы наняло десятки украинцев и предложило им иные условия труда. Читать далее...

Пять автобусных фирм возмущены тем, что происходит на петербургской линии

Пять крупнейших эстонских автобусных фирм возмущены тем, что мелкий перевозчик Baltic Shuttle использует на линии в Петербург слишком много дополнительных автобусов и создает пробки на границе. Читать далее...

Депортации прибалтов россиян не слишком интересуют

Расследование преступлений против человечности, совершенных в советское время, - сейчас не самое легкое дело для энтузиастов в России, говорит в интервью Postimees руководитель петербургского отделения «Мемориала» Ирина Флиге (59). Читать далее...

Украинцы заполонили рынок труда в Эстонии

По данным статистики, в прошлом году в Эстонии было зарегистрированы рекордные 32 262 разрешения на кратковременную работу, львиная доля которых, то есть 24 340 разрешений, были выданы гражданам Украины. Читать далее...

Калев Калло получил условный срок, Эдгару Сависаару вернут конфискованные деньги

Харьюский уездный суд постановил, что член Рийгикогу Калев Калло виновен в содействии коррупционным преступлениям. Бизнесмены Айвар Туулберг и Велло Кунман были оправданы по обвинению в даче взятки в связи с отсутствием состава преступления. Уголовное дело в отношении бизнесмена Александра Кофкина было прекращено в связи с истечением разумного срока ведения производства. Читать далее...

Omniva предупреждает: если вы получили подобное сообщение, вас пытаются обмануть

Omniva предупреждает, что от имени Eesti Post или Omniva распространяются мошеннические сообщения о кампании, в рамках которой обещают различные призы. Читать далее...

Житель Таллинна, доверившийся инвестиционным мошенникам, лишился крупной суммы

Житель Пыхья-Таллинна стал очередной жертвой инвестиционных мошенников. Читать далее...

Bolt неожиданно прекратил деятельность в Финляндии

Уже во второй раз за последние годы эстонское предприятие Bolt свернуло деятельность в Финляндии, поскольку сочло установленные государством требования слишком жесткими. Читать далее...

Эксперт: в Ласнамяэ начнется крупное строительство, а Мустамяэ будет не узнать

Руководитель по коммерческой недвижимости 1Partner Кирилл Вигул сказал, что промышленное строительство в Ласнамяэ подходит к концу, но в ближайшем будущем ожидается значительный рост строительства в сфере развлечений и бизнеса. Читать далее...

Минимальная зарплата водителей автобусов, трамваев и троллейбусов вырастет до 1050 евро

Профсоюз работников транспорта и Союз автопредприятий Эстонии накануне подписали новое соглашение об оплате труда в секторе общественного транспорта. Читать далее...

Мартин Хельме предложил отправленному в отставку министру Ярвику новую должность

Министр финансов Мартин Хельме предложил министру сельской жизни Арво Аллеру назначить членом совета Фонда развития сельской жизни (MES) бывшего министра от партии EKRE Марта Ярвика. Читать далее...

Температура Мирового океана достигла рекордных показателей: чем это чревато?

За прошедшие десять лет температура Мирового океана достигла рекордных значений с 1950 годов, при этом показатели каждого из последних пяти лет становились наивысшими со времени начала измерений. Читать далее...

Полицейские злоупотребили своим служебным положением: один потерял работу

Несколько полицейских в прошлом году неоднократно делали в инфосистеме запросы, которые напрямую не были связаны с исполнением их служебных обязанностей. Читать далее...

Пенсионера, признавшегося в убийстве, надолго отправили в тюрьму

Харьюский уездный суд приговорил пенсионера Виктора Коваленко, признанного виновным в убийстве соседа по квартире и избиении несовершеннолетнего мальчика, к длительному тюремному заключению. Сам Коваленко обвинения не оспаривает. Читать далее...

Из Нарвской музыкальной школы решили уйти почти все взрослые ученики

После того, как городская управа Нарвы неожиданно повысила плату за обучение взрослых учеников в музыкальной школе сразу в четыре раза, почти все они написали заявления об отчислении. Взрослых стали принимать в музыкальную школу четыре года назад, и этой весной должен был состояться первый выпуск нового отделения. Читать далее...

Евгений Осиновский: почти полторы тысячи детей станут фейковыми гражданами