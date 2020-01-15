Картина дня: отставка правительства Медведева, смертельные аварии и арендаторы-клещи

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Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку
Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Об этом сообщают российские информационные агентства. Читать далее...
Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера
Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним. Читать далее...
В Ляэнемаа столкнулись автомобили: один человек погиб, двое пострадали
Сегодня в 15:41 в Центр тревоги сообщили об аварии в Ляэнемаа, где столкнулись Toyota и Volkswagen. В результате столкновения погиб 27-летний мужчина. Читать далее...
Трагическая авария в Харку: один человек погиб, трое пострадали
Сегодня в 16:35 в Центр тревоги сообщили, что на девятом километре шоссе Кийа-Вяэна-Вити, волость Харку, деревня Вахи, столкнулись легковые автомобили Volvo и Honda. Водитель Honda получил столь тяжелые повреждения, что скончался на месте происшествия. Читать далее...
Новый закон не поможет избавиться от арендаторов-клещей
Более чем 20-летний план Министерства юстиции - навести порядок в арендных отношениях - не решит проблемы арендаторов-клещей, хотя во многом именно для этого и начали изменять арендные регуляции. Читать далее...
КаПо задержала члена правления Elektrilevi по подозрению в коррупции
Сегодня утром полиция безопасности задержала члена правления Elektrilevi Тааво Рандна, и сегодня вечером Рандна предъявили подозрение на основании статьи о получении взятки, подтвердила Государственная прокуратура новостной передаче Reporter. На рабочем месте и по месту жительства прошли обыски. Читать далее...
Учинивший ДТП пьяный водитель пошел на хитрость, но обмануть полицейских оказалось не так уж просто
Сегодня, 15 января, около 8:00 случайный прохожий сообщил в центр тревоги, что в деревне Мялликвере в волости Пыльтсамаа черный Mercedes съехал с дороги и врезался в забор частного дома. Отреагировавший на вызов полицейский патруль обнаружил на газоне поврежденный автомобиль, а в нем мужчину с признаками алкогольного опьянения. Читать далее...
Путин выступил перед Федеральным собранием, призвав изменить Конституцию
Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Обращение к двум палатам парламента стало для него 16-м, традиционно речь президента была посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Читать далее...
Никто не хотел убивать
"Я готова написать это на всех заборах: министр внутренних дел Март Хельме правильно предложил приравнять причинение смерти пьяным водителем к убийству. Я бы добавила: к предумышленному убийству. Потому что, если в трезвом состоянии тебе известно, чем могут закончиться поездки в состоянии нетрезвом, это умысел", - пишет в своем мнении Марианна Тарасенко.
AMTEL: большие легковые автомобили вымирают
По словам Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), на эстонском и европейском автомобильном рынке продолжается победное шествие внедорожников, однако большие легковые автомобили явно начинают выходить из моды. Читать далее...
Спасательный департамент: среднее опьянение погибших в пожарах составляло три промилле
В прошлом году в Эстонии 43 человека погибли в результате пожаров и 36 - в результате несчастных случаев на воде, что является самым низким показателем за всю историю. Читать далее...
Индрек Сирк: за бутылкой и за рулем мы равны
Управление автомобилем в состоянии опьянения – это не личное дело человека, это наше общее дело, на которое нужно реагировать, пишет в Postimees присяжный адвокат Индрек Сирк.
Глава союза автофирм: как найти человека, который сел бы за руль за 600 евро в месяц?
Глава союза автопредприятий Виллем Тори рассказал в эфире программы «Экономическое пространство» (Majandusruum) на радио Kuku, что наибольшую озабоченность в секторе вызывают повышение топливного акциза и нехватка рабочей силы, из-за чего многие компании платят зарплату в конвертах и набирают людей без проверок. Читать далее...
Северо-Эстонская региональная больница на целый год лишится одной из парковок
В связи с началом строительства нового паркинга у Северо-Эстонской региональной больницы закроется наземная парковка и найти место для стоянки автомобиля у больницы в течение года будет сложно, сообщила больница на своем сайте. Читать далее...
Инвестиционные мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ лишилась более 40 000 евро
Жительница Ласнамяэ в конце прошлого года лишилась почти 42 000 евро, отдав деньги предлагавшим возможность инвестирования мошенникам, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
Вице-мэра Тарту Монику Ранд исключили из Центристской партии
Сегодня в восемь утра началось собрание правления Центристской партии, где собравшиеся решили исключить из партии вице-мэра Тарту Монику Ранд. Читать далее...
Гендиректор полиции: трагическое ДТП на Сааремаа было не случайностью, а преступлением
Полиция получила подтверждение, что водитель автомобиля, ставший причиной ДТП на Сааремаа с тремя погибшими на прошлых выходных, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения на уровне 3,6 промилле. Читать далее...
В Финляндии бензин с августа может начать стоить 1,75 евро за литр
В Финляндии в августе этого года вырастут топливные акцизы, в результате чего цены на моторное топливо в стране могут очень сильно подняться, пишет Postimees со ссылкой на финскую прессу.
В Нарве планируют построить новый детский сад, при этом один из старых закрыли из-за нехватки денег на ремонт
На прошлой неделе горуправы Нарвы решила закрыть детский сад Kakuke (“Колобок”) на улице Харидусе. Причина - необходимый зданию капитальный ремонт обошелся бы слишком дорого. При этом в бюджете выделены средства на проектирование нового детсада, который планируется построить с нуля, потратив гораздо большую сумму. Читать далее...
Нужна ваша помощь! Пропал 25-летний мужчина
Полиция просит помощи в поисках 25-летнего Ханса, который 13 января ушел из своего временного места жительства в Тапа. На нем были зеленая куртка и черные брюки, его рост - 180 см, он худощавого телосложения. Читать далее...
Адвокат юного убийцы из Валга просит об оправдании своего подзащитного
В октябре прошлого года в городе Валга к шести годам тюремного заключения был приговорен Алекс Симанис, который перед пабом Voorimehe убил местного жителя, отца семейства, одним ударом кулака. В своей апелляции адвокат Симаниса просит об отмене решения окружного суда и оправдании Симаниса. Читать далее...
Семья, члены которой погибли в автокатастрофе на Сааремаа, уже переживала подобную трагедию
По вине пьяного дорожного хулигана в трагической аварии на Сааремаа погибли три члена семьи - мать Эве и дочь Кати с девятимесячным ребенком. В связии с трагической аварией в Facebook стал распространяться невразумительный призыв с просьбой пожертвовать деньги членам семьи погибших. Но кто организовал сбор средств? Читать далее...
Финские инвесторы вложили миллионы евро в горячий таллиннский рынок аренды
Принадлежащее финскому фонду недвижимости Asuntosalkku паевое товарищество Linnakodu OÜ инвестировало в таллиннский рынок аренды 12,3 миллиона евро. В общей сложности финский посредник по аренде приобрел 613 объектов недвижимости в эстонской столице на сумму 35 миллионов евро. Читать далее...
Детские сады, заставляющие детей спать во время тихого часа, нарушают установленные требования
Требования по защите здоровья в детских садах предусматривают, что у воспитанников старших групп должна быть возможность выбрать либо дневной сон, либо спокойные игры. Читать далее...
«Красная секунда»: умение читать дорожную обстановку нередко подводит даже профессионалов
У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений. Читать далее...