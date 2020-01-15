Картина дня: отставка правительства Медведева, смертельные аварии и арендаторы-клещи

Спасательный департамент: среднее опьянение погибших в пожарах составляло три промилле

В прошлом году в Эстонии 43 человека погибли в результате пожаров и 36 - в результате несчастных случаев на воде, что является самым низким показателем за всю историю. Читать далее...

Индрек Сирк: за бутылкой и за рулем мы равны

Управление автомобилем в состоянии опьянения – это не личное дело человека, это наше общее дело, на которое нужно реагировать, пишет в Postimees присяжный адвокат Индрек Сирк.

Глава союза автофирм: как найти человека, который сел бы за руль за 600 евро в месяц?

Глава союза автопредприятий Виллем Тори рассказал в эфире программы «Экономическое пространство» (Majandusruum) на радио Kuku, что наибольшую озабоченность в секторе вызывают повышение топливного акциза и нехватка рабочей силы, из-за чего многие компании платят зарплату в конвертах и набирают людей без проверок. Читать далее...

Северо-Эстонская региональная больница на целый год лишится одной из парковок

В связи с началом строительства нового паркинга у Северо-Эстонской региональной больницы закроется наземная парковка и найти место для стоянки автомобиля у больницы в течение года будет сложно, сообщила больница на своем сайте. Читать далее...

Инвестиционные мошенники не дремлют: жительница Ласнамяэ лишилась более 40 000 евро

Жительница Ласнамяэ в конце прошлого года лишилась почти 42 000 евро, отдав деньги предлагавшим возможность инвестирования мошенникам, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Вице-мэра Тарту Монику Ранд исключили из Центристской партии

Сегодня в восемь утра началось собрание правления Центристской партии, где собравшиеся решили исключить из партии вице-мэра Тарту Монику Ранд. Читать далее...

Гендиректор полиции: трагическое ДТП на Сааремаа было не случайностью, а преступлением

Полиция получила подтверждение, что водитель автомобиля, ставший причиной ДТП на Сааремаа с тремя погибшими на прошлых выходных, находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения на уровне 3,6 промилле. Читать далее...

В Финляндии бензин с августа может начать стоить 1,75 евро за литр

В Финляндии в августе этого года вырастут топливные акцизы, в результате чего цены на моторное топливо в стране могут очень сильно подняться, пишет Postimees со ссылкой на финскую прессу.

В Нарве планируют построить новый детский сад, при этом один из старых закрыли из-за нехватки денег на ремонт

На прошлой неделе горуправы Нарвы решила закрыть детский сад Kakuke (“Колобок”) на улице Харидусе. Причина - необходимый зданию капитальный ремонт обошелся бы слишком дорого. При этом в бюджете выделены средства на проектирование нового детсада, который планируется построить с нуля, потратив гораздо большую сумму. Читать далее...

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