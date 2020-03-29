Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Плюс 39 зараженных и две жертвы

По состоянию на утро 29 марта, в Эстонии было диагностировано 679 случаев заражения коронавирусом, из них 39 новых. Больше всего случаев зафиксировано в двух уездах. Госпитализированы 56 человек, десять из них - в критическом состоянии.

К сожалению, сегодня стало известно о двух новых смертях из-за коронавируса: одна произошла на Сааремаа, а другая - в Таллинне.

Утром поступило сообщение, что коронавирус добрался до центра по уходу за пожилыми в Алатагузе. Департмент здоровья приступил к тестированию всех обитателей и работников центра

Полная изоляция

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал дополнительное распоряжение по Сааремаа и волости Муху, в соответствии с которым с понедельника начнут действовать гораздо более жесткие ограничения на передвижение.

Президент Кальюлайд разрешила задействовать Кайтселийт для обеспечения безопасности. Также она напомнила всему населению Эстонии, что ограничения и рекомендации избегать лишнего движения и контактов действуют по всей стране.

Министр социальных дел Танель Кийк уточнил, что теперь островитяне будут следовать правилу, что для выхода из дома должна быть веская причина. Кийк также ответил на вопрос, грозят ли подобные меры и Таллинну, где также выявлено много случаев заражения.

Границы на замок и мощные призывы

Согласно решению российского правительства, с 30 марта закроются все границы Российской Федерации. В связи с этим Министерство иностранных дел ЭР настоятельно призывает граждан и жителей Эстонии, которые краткосрочно находятся в России, в течение сегодняшнего дня вернуться в Эстонию.

«Сколько смертей останется на твоей совести?» - на автобусных остановках в Тарту появились шокирующие плакаты, которые призывают людей в нынешних условиях распространения коронавируса больше заботиться о других и оставаться дома.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поблагодарила всех, кто понимает, что человеческое здоровье важнее выживания бизнеса.

Но, к сожалению, не все понимают важность самоизоляции и продолжает в общественных местах собираться компаниями. Об этом свидетельствуют сделанные в парках фотографии.

Безопасность при доставке

Во время эпидемии коронавируса службы доставки еды ужесточили правила гигиены и условия передачи посылок. Например, курьеры Omniva ни в коем случае не заходят в помещения. Имейте в виду, что ваша посылка может остаться на улице.

А специалисты разбирались, насколько безопасно заказывать еду на дом. Свое мнение высказал в том числе и вирусолог.

Обстановка за рубежом

Случаи заражения в некоторых странах доказывают, что коронавирус опасен не только для людей из группы риска. Так, в Финляндии в реанимацию попала 20-летняя женщина без хронических заболеваний. В США же жертвой коронавируса стал ребенок, которому еще не исполнился год. Власти указывают на неординарность этого случая, так как от коронавируса преимущественно умирают пожилые. А в Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина.

Кстати, американские медики назвали еще один возможный признак коронавируса. Они ссылаются на результаты двух последних исследований китайских врачей.