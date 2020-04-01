Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Число зараженных увеличивается медленнее, чем прогнозировалось

По состоянию на 1 апреля, в Эстонии было диагностировано 779 случаев заражения коронавирусом, из них 34 новых. Больше всего случаев зафиксировано в двух уездах - Харьюмаа (13) и Сааремаа (22). Также стало известно, что в Северо-Эстонской региональной больнице скончалась 81-летняя женщина с Covid-19.

31 марта стало известно, что корановирусом COVID-19 заболел 20-летний работник нарвского McDonalds.

В то же время министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») сказал в передаче «Первая студия», что первым шагом в стратегии выхода из кризиса должно стать массовое тестирование, а также возможность использовать разные экспресс-тесты на выявление коронавируса.

Ведущий кардиолог Хассо Ууэтоа дал советы, как защитить себя от вируса, а также предложил идеи, как лучше пережить кризис.

Проблемы экономики

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в среду, при этом акции крупнейших британских банков заметно дешевеют после их решения об отмене дивидендов за прошлый год.

Сегодня Tallink Grupp уведомил Кассу страхования от безработицы, что начал процесс коллективных сокращений рабочих мест в предприятиях TLG Hotellid, а также уведомил работников предприятий о сокращениях.

Рынок краткосрочной аренды в настоящее время находится в кризисе. Туристов нет, и краткосрочная аренда квартир оказывается практически невозможной. Многие инвесторы оставили свои квартиры пустовать и надеются, что кризис скоро закончится.

Союз пищевиков Эстонии в среду направил правительству предложения по обеспечению безопасности пищевой промышленности и продовольствия Эстонии.

Жизнь в условиях чрезвычайного положения

Сегодня днем прошла пресс-конференция на русском языке, на которой мэр Таллинна Михаил Кылварт и медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов рассказали, как столица борется с распространением коронавируса.

Эпидемия – эпидемией, но уборку городских улиц никто не отменял. Тем более, что чистота, как известно, - залог здоровья. В этом году традиционный месячник благоустройства в Таллинне был запланирован под девизом «Сделаем город сияющим!»

Руководитель Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел: "Сейчас задается очень много вопросов, и мы отвечаем на них в текущем режиме. Мы просим работодателей подготовиться, чтобы у них имелись все доверенности. Это нужно на тот случай, если собственник не хочет сам обращаться в Кассу страхования от безработицы с ходатайствами".

Несмотря на то, что в Эстонии кризис и многих жителей страны ожидает сокращение зарплат и безработица, есть группа населения, доходы которой с апреля не только не упадут, но и немного вырастут. Пенсионеры во время эпидемии находятся в группе риска, зато они могут рассчитывать на хоть и небольшой, но стабильный доход.