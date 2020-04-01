Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 1 апреля.
Число зараженных увеличивается медленнее, чем прогнозировалось
По состоянию на 1 апреля, в Эстонии было диагностировано 779 случаев заражения коронавирусом, из них 34 новых. Больше всего случаев зафиксировано в двух уездах - Харьюмаа (13) и Сааремаа (22). Также стало известно, что в Северо-Эстонской региональной больнице скончалась 81-летняя женщина с Covid-19.
31 марта стало известно, что корановирусом COVID-19 заболел 20-летний работник нарвского McDonalds.
В то же время министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») сказал в передаче «Первая студия», что первым шагом в стратегии выхода из кризиса должно стать массовое тестирование, а также возможность использовать разные экспресс-тесты на выявление коронавируса.
Ведущий кардиолог Хассо Ууэтоа дал советы, как защитить себя от вируса, а также предложил идеи, как лучше пережить кризис.
Проблемы экономики
Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в среду, при этом акции крупнейших британских банков заметно дешевеют после их решения об отмене дивидендов за прошлый год.
Сегодня Tallink Grupp уведомил Кассу страхования от безработицы, что начал процесс коллективных сокращений рабочих мест в предприятиях TLG Hotellid, а также уведомил работников предприятий о сокращениях.
Рынок краткосрочной аренды в настоящее время находится в кризисе. Туристов нет, и краткосрочная аренда квартир оказывается практически невозможной. Многие инвесторы оставили свои квартиры пустовать и надеются, что кризис скоро закончится.
Союз пищевиков Эстонии в среду направил правительству предложения по обеспечению безопасности пищевой промышленности и продовольствия Эстонии.
Жизнь в условиях чрезвычайного положения
Сегодня днем прошла пресс-конференция на русском языке, на которой мэр Таллинна Михаил Кылварт и медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов рассказали, как столица борется с распространением коронавируса.
Эпидемия – эпидемией, но уборку городских улиц никто не отменял. Тем более, что чистота, как известно, - залог здоровья. В этом году традиционный месячник благоустройства в Таллинне был запланирован под девизом «Сделаем город сияющим!»
Руководитель Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел: "Сейчас задается очень много вопросов, и мы отвечаем на них в текущем режиме. Мы просим работодателей подготовиться, чтобы у них имелись все доверенности. Это нужно на тот случай, если собственник не хочет сам обращаться в Кассу страхования от безработицы с ходатайствами".
Несмотря на то, что в Эстонии кризис и многих жителей страны ожидает сокращение зарплат и безработица, есть группа населения, доходы которой с апреля не только не упадут, но и немного вырастут. Пенсионеры во время эпидемии находятся в группе риска, зато они могут рассчитывать на хоть и небольшой, но стабильный доход.
В марте в Таллинне было продано 662 квартиры, что на 21 процент меньше, чем в феврале, однако цена за квадратный метр осталась на прежнем уровне - 2073 евро.
В тюрьмах Эстонии ежедневно производят почти 400 масок. Поскольку распространение коронавируса сопровождается их нехваткой, с 19 марта AS Eesti Vanglatööstus начала выпуск одноразовых масок.
В столице самого большого острова Эстонии, больше всех пострадавшего от вспышки коронавируса, сейчас очень тихо. Ездят одиночные почти пустые автобусы, можно встретить редких прохожих.
Целые страны закрыты на карантин, эпидемиологи и вирусологи не перестают призывать к самоизоляции тех, кто входит в группы риска: людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Кому нужно соблюдать особую осторожность, и какие заболевания приводят к сбоям в иммунной системе?
На прошлой неделе выяснилось, что одна проживающая возле Азери зараженная коронавирусом женщина посещала в Раквере торговый центр Põhjakeskus. Редакция Virumaa Teataja поинтересовалась у полиции, что они предприняли в связи с этим инцидентом.
Дополнительный бюджет объемом около 2,5 млрд евро, который правительство намерено на этой неделе передать в Рийгикогу, предусматривает снижение акцизов на электроэнергию, дизельное топливо и природный газ на срок до двух лет.
Более двух недель 11-летняя Анита и 13-летний Яспер вынуждены держаться на расстоянии от своей матери – заведующей отделением экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Кристийны Пыльд.
С 1 апреля повысилась зарплата президента Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министра, председателя Рийгикогу и членов парламента. Зарплата главы государства теперь будет составлять 6661 евро брутто.
Обстановка за рубежом
Китайские медицинские власти предупреждают об опасности, которую в настоящее время представляют зараженные коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.
В США к 1 апреля зафиксировано более 189 000 случаев заражения коронавирусом. Умерло свыше 3800 человек. Число скончавшихся за последние сутки составило не менее 770 человек, что стало рекордной для страны отметкой.
Государственная комиссия по здравоохранению Китая сообщила сегодня о 36 новых случаях заражения Covid-19, днем ранее власти сообщили, что теперь в официальную статистику будут включаться и бессимптомные случаи.
Круизная компания Carnival Corp. просит власти Флориды пустить в свой порт два туристических лайнера, на борту одного из которых есть зараженные коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg.