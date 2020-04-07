Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

В Эстонии жертвами Covid-19 стал 21 человек

За последние сутки в Эстонии было сделано 1684 теста на вирус COVID-19, из которых 42 анализа показали положительный результат. Также прибавилось жертв: в Ида-Вируской центральной больнице — 92-летний мужчина и в Курессаареской больнице — 84-летняя женщина. Всего в Эстонии от COVID-19 скончался 21 человек.

В мире предлагаются сотни анализов на выявление Covid-19, но нет убедительной информации об их качестве и о том, заслуживают ли они доверия, заявил Postimees старший научный сотрудник Института биомедицины Тартуского университета, клинический микробиолог Пауль Наабер.

Пандемия коронавируса, уже унесшая жизни более 70 тысяч человек в мире, должна заставить людей отказаться от торговли дикими животными, которая не только ведет к исчезновению видов, но и способствует распространению болезней, считают ученые.

С точки зрения заболеваемости коронавирусом Ида-Вирумаа вызывает особую озабоченность, поскольку на начальном этапе распространения Covid-19 местные русскоязычные относились к риску заболевания менее серьезно, считает министр финансов Мартин Хельме.

Почтальоны Omniva вчера доставили пенсию тем людям, которые хотели получить ее наличными, несмотря на уговоры чиновников переводить пенсию на расчетный счет.

Оптовый продавец лекарств, фирма Magnum была готова при первой же возможности отправить маски в аптеки, но бюрократия затягивает этот процесс.

Финансовые вопросы

Вчера Касса страхования от безработицы начала применять меру помощи государства, дающую работодателям возможность попросить компенсацию на зарплату работника. За несколько часов ходатайства поступили от 770 предприятий для 3600 работников.

В непростой ситуации оказались жители Эстонии, чьим отпускным планам было не суждено сбыться в связи с эпидемией коронавируса. И если некоторым удается без лишних проблем вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, другим приходится в буквальном слове биться за каждый цент.

Как сообщает Департамент статистики, рост потребительских цен замедлился до 0,9% за год. По сравнению с прошлым годом уровень цен снизился на 0,7%. Экономист Банка Эстонии Сулев Перт заявил, однако, что большого снижения цен не ожидается.

Что творится в других странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) критически отреагировала на предложение французских ученых провести испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 в Африке.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса.

Впервые с начала пандемии коронавируса за прошедшие сутки в материковом Китае не зафиксировано смертельных исходов от пневмонии COVID-19, заявил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

В случае, если автомобильные заводы Европы и Северной Америки не возобновят работу до конца апреля, они потеряют более ста млрд долларов дохода.

Международный аэропорт "Рига" из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса планирует сократить около 500 работников, сообщила агентству BNS представитель аэропорта Лаура Карните.

Действие ограничительных мер в Испании в связи с пандемией коронавируса может продлиться до июля месяца. Пока режим повышенной готовности действует до 26 апреля, однако глава испанского правительства Педро Санчес предупредил, что, вероятно, карантин будет продлен.