Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1122 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 1,8% или 20 проб дали положительный результат.

Вспышка заболеваемости коронавирусом в Таллинне связана с предприятием пищевой промышленности.

С помощью государства можно было бы приобрести для поставщиков услуг здравоохранения и социальной опеки месячный запас средств индивидуальной защиты. Запас на второй месяц им пришлось бы приобретать самим.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем и его носителем может быть человек, не имеющий никаких симптомов заболевания. Как избежать рисков, связанных с этим?

Почему коронавирус бьет по мужчинам: ответ скрывается в гормонах.

Работников и заключенных Вируской тюрьмы проверили на коронавирус: один тест оказался положительным.

Экономика

По данным Департамента статистики, в мае было зафиксировано самое большое падение индекса потребительских цен за последние десять лет.

Один их богатейших предпринимателей Эстонии, руководитель и собственник фирмы Graanul Invest Рауль Кирьянен считает, что если в целом правительство Эстонии хорошо справилось с обузданием коронакризиса, было все же одно решение, которое является очень глупым.

Согласно свежему исследованию, рост зарплат и снижение цен на алкоголь побуждают жителей Эстонии больше пить.

Евростат: в Эстонии розничная торговля за год сократилась на 15%.

​Хотя улицы оживают, а дно потребления, вероятно, было достигнуто в апреле, падение цен в мае углубилось. Это связано, с одной стороны, с по-прежнему очень дешевой энергией, а с другой – с изменениями акцизов, которые вступили в силу в мае, размышляет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

Другие новости

Почти 2000 человек решили не сдавать экзамен по математике. По решению правительства сдача государственных экзаменов не является обязательным условием для окончания средней школы этой весной.

Во вторник полиция задержала в Тартумаа мчавшийся на большой скорости автомобиль Audi, водителя которого суд приговорил к пяти дням заключения. Также на полгода его лишили водительских прав.

Житель Ыйсмяэ, хранивший дома взрывчатые вещества, приговорен к длительному тюремному заключению.

Министры внутренних дел Евросоюза сегодня обсудят вопрос о снятии ограничений на внутренний туризм.