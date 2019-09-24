Картина дня: смертельное ДТП, поиски Айвара Рехе и правительство одобрило госбюджет

На сегодня полиция закончила поиски Айвара Рехе

На сегодня полиция закончила поиски пропавшего бывшего руководителя эстонского филиала Danske Айвара Рехе в лесу рядом с его домом в 21:30, пропавший не найден. Читать далее...

Оперативный дежурный о поисках Рехе: мы не знаем, куда он пошел и с какими мыслями

Поиски Айвара Рехе длятся уже несколько часов. Оперативный дежурный Михкель-Яагуп Лаат рассказал Postimees о положении дел на данный момент и о том, что полиция собирается предпринять. Читать далее...

Прокурор: Айвару Рехе не предъявлено подозрение

Расследующий отмывание денег в Danske госпрокурор Марек Вахинг подтвердил, что Айвара Рехе не подозревают в уголовном преступлении. Читать далее...

Оперативный дежурный: мы надеемся найти Айвара Рехе там, где ищем сейчас

Если Айвара Рехе, пропавшего экс-руководителя эстонского филиала Danske, не найдут в окрестностях его дома в Пирита, поиски придется закончить и искать его с помощью других методов, сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер. Читать далее...

В столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек

В ночь на вторник в Рапласком уезде произошла тяжелая авария, в которой в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб водитель легковой машины. Читать далее...

Вырастут зарплаты и пенсии: правительство одобрило госбюджет на 2020 год

Правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, объем расходов которого составляет 11,6, а доходов – 11,8 миллиарда евро. В сравнении с 2019-м годом расходы возрастут на 240, а доходы – на 760 миллионов евро. Читать далее...

68-летний мужчина, тяжело пострадавший при задержании, умер в больнице

Мужчина, угрожавший женщина ножом в Кехра и тяжело пострадавший при задержании, умер в больнице, не приходя в сознание. Читать далее...

Управляемая эстонцем европейская авиакомпания прекратила полеты: деньги закончились

Cловенская авиакомпания Adria Airways из-за проблем с ликвидностью приостановила все полеты, намеченные на вторник и среду, но сообщила, что ведутся переговоры по возобновлению деятельности. Читать далее...

Ошибка в 600 000 евро: компания Neste случайно переплатила своему экс-главе зарплату

Топливное предприятие Neste расторгло трудовые отношения с бывшим менеджером высшего звена эстонцем Индреком Каю почти семь лет назад, но лишь в прошлом году стало известно, что на протяжении многих лет ему переплачивали зарплату. Теперь финское предприятие требует от Каю 620 000 евро, но он не хочет возвращать эти деньги. Читать далее...

Фото и видео: в Ласнамяэ на парковке загорелся автомобиль

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии, где видно, как на парковке расположенного в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания Hesburger загорелся автомобиль. Читать далее...

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