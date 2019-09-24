Картина дня: смертельное ДТП, поиски Айвара Рехе и правительство одобрило госбюджет

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
На сегодня полиция закончила поиски Айвара Рехе
На сегодня полиция закончила поиски пропавшего бывшего руководителя эстонского филиала Danske Айвара Рехе в лесу рядом с его домом в 21:30, пропавший не найден. Читать далее...
Оперативный дежурный о поисках Рехе: мы не знаем, куда он пошел и с какими мыслями
Поиски Айвара Рехе длятся уже несколько часов. Оперативный дежурный Михкель-Яагуп Лаат рассказал Postimees о положении дел на данный момент и о том, что полиция собирается предпринять. Читать далее...
Прокурор: Айвару Рехе не предъявлено подозрение
Расследующий отмывание денег в Danske госпрокурор Марек Вахинг подтвердил, что Айвара Рехе не подозревают в уголовном преступлении. Читать далее...
Оперативный дежурный: мы надеемся найти Айвара Рехе там, где ищем сейчас
Если Айвара Рехе, пропавшего экс-руководителя эстонского филиала Danske, не найдут в окрестностях его дома в Пирита, поиски придется закончить и искать его с помощью других методов, сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер. Читать далее...
В столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек
В ночь на вторник в Рапласком уезде произошла тяжелая авария, в которой в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб водитель легковой машины. Читать далее...
Вырастут зарплаты и пенсии: правительство одобрило госбюджет на 2020 год
Правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, объем расходов которого составляет 11,6, а доходов – 11,8 миллиарда евро. В сравнении с 2019-м годом расходы возрастут на 240, а доходы – на 760 миллионов евро. Читать далее...
68-летний мужчина, тяжело пострадавший при задержании, умер в больнице
Мужчина, угрожавший женщина ножом в Кехра и тяжело пострадавший при задержании, умер в больнице, не приходя в сознание. Читать далее...
Управляемая эстонцем европейская авиакомпания прекратила полеты: деньги закончились
Cловенская авиакомпания Adria Airways из-за проблем с ликвидностью приостановила все полеты, намеченные на вторник и среду, но сообщила, что ведутся переговоры по возобновлению деятельности. Читать далее...
Ошибка в 600 000 евро: компания Neste случайно переплатила своему экс-главе зарплату
Топливное предприятие Neste расторгло трудовые отношения с бывшим менеджером высшего звена эстонцем Индреком Каю почти семь лет назад, но лишь в прошлом году стало известно, что на протяжении многих лет ему переплачивали зарплату. Теперь финское предприятие требует от Каю 620 000 евро, но он не хочет возвращать эти деньги. Читать далее...
Фото и видео: в Ласнамяэ на парковке загорелся автомобиль
Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии, где видно, как на парковке расположенного в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания Hesburger загорелся автомобиль. Читать далее...
Район, нанесенный на карту мира
Вот уже несколько месяцев как во главе управы таллиннского района Ласнамяэ стоит старейшина Андрес Вяэн. Этим летом район пережил то, что поначалу сравнивали со стихийным бедствием, - съемки голливудского фильма. На столе у старейшины в изящной рамке стоит благодарственная грамота за содействие в них, и сам он считает, что кинодеятели нанесли Ласнамяэ на карту мира. Читать далее...
Слуцкий: Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о советской оккупации
Россия не признает оккупацию Эстонии, заявил в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Читать далее...
Минималка развела партнеров по разным углам ринга
Профсоюзы устали наблюдать за тем, как медленно поднимается в Эстонии минимальная зарплата, поэтому в этом году они требуют более крупного повышения. По оценке работодателей совершенно безответственно оказывать столько активное давление, поскольку это может довести до банкротства. Читать далее...
Приговор вступил в силу: убийца школьницы из Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 16 лет
В минувшую субботу вступило в силу решение суда, в соответствии с которым молодого человека, признанного виновным в убийстве 15-летней школьницы в Кохтла-Ярве, приговорили к длительному сроку лишения свободы. Читать далее...
Печально: построенный сегодня дом завтра придется продавать за полцены
По словам, исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас ситуация на рынке такова, что за частный дом, построенный с душой и любовью, можно выручить только половину потраченных на его строительство средств. Читать далее...
Российского посла опять вызвали на ковер
Истребитель российских ВВС Су-34 вчера вечером вторгся без разрешения в эстонское воздушное пространство вблизи острова Вайндлоо. Читать далее...
Индрек Саар о внеочередном повышении пенсии: семь евро не спасут пожилых людей от нищеты
Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар заявил, что социал-демократы протянули руку помощи правительству, запутавшемуся со своими обещаниями о внеочередном повышении пенсий. Читать далее...
Неутомимые Сынаялги требуют у государства 124 миллиона евро компенсации
Председатель правления Aidu Tuulepark OÜ, занимающегося развитием ветропарка Айду, Олег Сынаялг требует у государства в качестве компенсации за ущерб, нанесенный приостановкой строительства, 123,7 миллиона евро. В качестве компромисса братья Сынаялги готовы уменьшить сумму, если будет удовлетворено ходатайство о праве на застройку ветропарка Тоотси. Читать далее...
В Нарву впервые прибыл поезд, в котором прямо в движении можно было изучать эстонский язык
Обычный рейсовый поезд Elron, следующий по маршруту Таллинн - Нарва, во вторник впервые включал в себя вагон, в котором представители Фонда интеграции преподавали желающим эстонский язык. Языковой поезд встречали в Нарве работники Фонда интеграции, Нарвского дома эстонского языка, городской управы. Выгрузив пассажиров, поезд снова принял на борт преподавателей и обычных пассажиров и отправился в обратный путь в столицу. Читать далее...
Галерея: в историческом доме в центре Таллинна открылся смарт-отель
Компания Silikaat Grupp открыла в центре Таллинна инновационный отель Nothel, работающий при помощи смарт-приложения. Читать далее...
Борис Джонсон потерпел историческое поражение в суде, но уходить отказывается
Верховный суд Британии принял уникальное решение, фактически признав премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью. Его оппоненты говорят, что теперь он обязан уйти в отставку, но Джонсон думает иначе. Читать далее...
Очередной удар! Лоукостер Easyjet с ноября закрывает два направления из Таллинна
Вслед за авиакомпанией Wizz Air, объявившей недавно о закрытии маршрута Таллинн-Лондон, британский лоукостер Easyjet закрывает сразу два таллиннских маршрута - в Берлин и Милан. Читать далее...
Маарду опять накрыл дым от крематория
Сегодня жители Маарду вновь стали свидетелями того, как из трубы Маардуского крематория валил густой черный дым, направленный в сторону города. Читать далее...
Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии
Минобороны РФ заявило, что российский бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России не нарушал границ других государств во время планового полета над Балтикой. Читать далее...
Галерея: в Ласнамяэ открылся променад Паэ
Открывшийся сегодня Паэский променад стал, как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, одной из самых солидных инвестиций года в Ласнамяэ и превращает зону массовой застройки многоэтажками в красиво оформленное городское пространство. Читать далее...
Загадочная подлодка потревожила могилу парома "Эстония"
На месте крушения парома "Эстония" вечером в понедельник побывала подводная лодка. Читать далее...
Близкие жертв парома крушения парома "Эстония" ведут тяжбу с эстонским государством
Близкие жертв крушения парома "Эстония" ведут тяжбу с эстонским государством, чтобы заставить его начать новое расследование произошедшей 28 сентября 1994 года катастрофы. Читать далее...