Корона дня: более 250 заболевших, обстановка на границе, отмена платы за детсад и экономическая катастрофа на горизонте

За первые два дня люди сами открыли около 9000 больничных листов, но оплатят далеко не все

Страна уже почти неделю живет в условиях чрезвычайного положения. Кто-то работает дома, кто-то отправлен в принудительный отпуск, кто-то заболел или ухаживает за заболевшим родственником. Поскольку потребность в больничных листах возросла, а врачей нужно отгородить от инфицированных людей, с понедельника появилась возможность открыть больничный самостоятельно на портале пациента digilugu.ee. И тут началось…

В Эстонии коронавирус диагностирован у 258 человек

К утру 18 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 258 человек, с 31 января всего было сделано 2020 тестов на COVID-19. Трое в больнице, один в тяжелом состоянии.

Более чем половина заразившихся в Эстонии коронавирусом – это люди в возрасте 30-49 лет, пожилые люди (в возрасте 65 лет и старше) составляют около 11% заболевших. Департамент здоровья подчеркивает, что сейчас важно защитить именно пожилых людей.

Министерство образования выпустило новые рекомендации для школ

Министерство образования и науки рекомендует учителям в условиях дистанционного обучения в течение первых двух недель воздержаться от оценивания в баллах. Министерство рекомендует учителям продумать, какие возможности для предоставления обратной связи вместо оценках в баллах подходят их ученикам лучше всего.

Эстонка в Париже: слова президента и появление на улицах солдат заставили людей бежать из города

Только в конце прошлой недели жители Парижа относились к короновирусу легкомысленно, даже шутливо, но теперь ситуация более чем серьезная — все так серьезно, что те, кто только могут, пытаются сбежать из-под контроля людей в форме, пишет на портале Postimees проживающая в Париже эстонка Трийн Леллеп. Читать далее...

Кийк: сейчас нужно экономно обращаться с запасами лекарств

Министр социальных дел Танель Кийк сказал во вторник в интервью «Актуальной камере», что сейчас нужно экономно обращаться с запасами лекарств. Читать далее...

Они заслуживают благодарности: к жителям Эстонии обратились с призывом

Компания Alexela призывает выражать благодарность каждому сотруднику АЗС, каждому продавцу магазина, людям, обслуживающим клиентов по всей стране – всем тем, кто обеспечивает безупречное обслуживание в нынешней чрезвычайной ситуации.

Видео: вмещающий 2500 пассажиров паром отправился в Германию за жителями Эстонии

Вчера около девяти часов вечера из Риги в сторону Германии вышел заказанный государством круизный лайнер Romantika. Читать далее...

Министр народонаселения обратилась к общественности

Министр народонаселения Рийна Сольман обратилась к общественности. Читайте далее...

Важная информация: большая часть жителей Эстонии не сможет отправиться в Финляндию

Завтра, 19 марта Финляндия закрывает свои границы, поэтому путешествия и маятниковая миграция между Финляндией и Эстонией будут остановлены. Читать далее...

СМИ: Россия ведет кампанию дезинформации о коронавирусе