Корона дня: более 250 заболевших, обстановка на границе, отмена платы за детсад и экономическая катастрофа на горизонте

Rus.Postimees дает краткий обзор основных связанных с чрезвычайным положением и пандемией коронавируса новостей и событий за 18 марта:
За первые два дня люди сами открыли около 9000 больничных листов, но оплатят далеко не все
Страна уже почти неделю живет в условиях чрезвычайного положения. Кто-то работает дома, кто-то отправлен в принудительный отпуск, кто-то заболел или ухаживает за заболевшим родственником. Поскольку потребность в больничных листах возросла, а врачей нужно отгородить от инфицированных людей, с понедельника появилась возможность открыть больничный самостоятельно на портале пациента digilugu.ee. И тут началось…
В Эстонии коронавирус диагностирован у 258 человек
К утру 18 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 258 человек, с 31 января всего было сделано 2020 тестов на COVID-19. Трое в больнице, один в тяжелом состоянии.
Более чем половина заразившихся в Эстонии коронавирусом – это люди в возрасте 30-49 лет, пожилые люди (в возрасте 65 лет и старше) составляют около 11% заболевших. Департамент здоровья подчеркивает, что сейчас важно защитить именно пожилых людей.
Министерство образования выпустило новые рекомендации для школ
Министерство образования и науки рекомендует учителям в условиях дистанционного обучения в течение первых двух недель воздержаться от оценивания в баллах. Министерство рекомендует учителям продумать, какие возможности для предоставления обратной связи вместо оценках в баллах подходят их ученикам лучше всего.
Эстонка в Париже: слова президента и появление на улицах солдат заставили людей бежать из города
Только в конце прошлой недели жители Парижа относились к короновирусу легкомысленно, даже шутливо, но теперь ситуация более чем серьезная — все так серьезно, что те, кто только могут, пытаются сбежать из-под контроля людей в форме, пишет на портале Postimees проживающая в Париже эстонка Трийн Леллеп. Читать далее...
Кийк: сейчас нужно экономно обращаться с запасами лекарств
Министр социальных дел Танель Кийк сказал во вторник в интервью «Актуальной камере», что сейчас нужно экономно обращаться с запасами лекарств. Читать далее...
Они заслуживают благодарности: к жителям Эстонии обратились с призывом
Компания Alexela призывает выражать благодарность каждому сотруднику АЗС, каждому продавцу магазина, людям, обслуживающим клиентов по всей стране – всем тем, кто обеспечивает безупречное обслуживание в нынешней чрезвычайной ситуации.
Видео: вмещающий 2500 пассажиров паром отправился в Германию за жителями Эстонии
Вчера около девяти часов вечера из Риги в сторону Германии вышел заказанный государством круизный лайнер Romantika. Читать далее...
Министр народонаселения обратилась к общественности
Министр народонаселения Рийна Сольман обратилась к общественности. Читайте далее...
Важная информация: большая часть жителей Эстонии не сможет отправиться в Финляндию
Завтра, 19 марта Финляндия закрывает свои границы, поэтому путешествия и маятниковая миграция между Финляндией и Эстонией будут остановлены. Читать далее...
СМИ: Россия ведет кампанию дезинформации о коронавирусе
Прокремлевские СМИ в России распространяют фейки о коронавирусе на нескольких языках, чтобы подорвать доверие общества к системам здравоохранения стран ЕС, пишет DW.com со ссылкой на FT. Читать далее...
Пока что в России, по официальным данным относительно мало людей, зараженных коронавирусом, но в ближайшие дни их число может возрасти, поскольку правительство обещало провести гораздо больше анализов.
Таллинн освободит родителей от необходимости платить за детский сад
На своем сегодняшнем заседании Таллинн примет решение, должны ли родители в кризисной ситуации оплачивать место в детском саду. По причине чрезвычайного положения навстречу родителям уже пошли Тарту, Пярну и волость Раэ. Как стало известно Postimees, столица тоже избавит родителей от необходимости платить за детский сад. Читать далее...
Государство и торговцы разработали инструкцию по посещению магазинов
Министерство экономики и коммуникаций и Союз торговцев Эстонии разослали всем предприятиям розничной торговли инструкции и вспомогательные материалы для дополнительного информирования клиентов, чтобы ограничить распространение вируса и сохранить здоровье людей. Читать далее...
Оставшиеся без украинских и латвийских работников предприятия боятся катастрофы
Многие компании Юго-Восточной Эстонии находятся в предкатастрофической ситуации, поскольку помимо украинцев больше на эстонских предприятиях не могут работать и латыши.
Фото: таллиннские гостиницы погрузились в темноту
Таллиннские крупные гостиницы, расположенные в центре города, в последние дни совершенно опустели, свет не горит практически ни в одном окне. Читать далее...
Коронавирус был обнаружен у полицейского
У следователя Юго-восточного отделения полиции 17 марта вечером был обнаружен коронавирус, теперь он находится на домашнем лечении. Для избежания угрозы заражения вчера в Выруском отделении полиции начали проводить дезинфекцию помещений. К утру работы были завершены, сообщает пресс-служба полиции. Читать далее...
Студия Postimees: мир закрылся от коронавируса, все поездки в этом году отменяются?
Чтобы остановить распространение коронавируса, огромное число государств закрыло свои границы. Туризм практически остановился. Те смельчаки, которые рискнули отправиться в путешествие до объявления чрезвычайного положения и начала блокировки передвижения по миру, или были вынуждены с боем прорываться на родину, или застряли за границей и взывают о помощи. Читать далее...
Салоны красоты между двух огней: закрываться или нет?
В конце прошлой недели, когда стало ясно, что распространение коронавируса предотвратить уже не удалось, несколько салонов красоты и массажных салонов заработали еще интенсивнее. Они начали, например, кампанию бесплатного массажа и необходимости витамина D, которые якобы укрепляют иммунитет и сопротивляемость болезни. Читать далее...
На эстонской границе полиция применила новую тактику
Полиция значительно ускорила пересечение границы транспортными средствами в Икла. Читать далее...
Блог 〉 Департамент здоровья: до сих пор выздоровел только один человек
Сегодня, 18 марта, в 12 часов состоялась пресс-конференция, в рамках которой представители Департамента здоровья, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства образования и науки дали обзор ситуации в Эстонии и ответили на вопросы. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог. Читать далее...
Волонтеры Красного креста в Ида-Вирумаа теперь доставляют продукты на дом и помогают больнице
В Нарве городской Департамент социальной помощи попросил добровольцев Красного креста доставлять продукты на дом пенсионерам. В Кохтла-Ярве волонтеры будут помогать Ида-Вируской центральной больнице консультировать прибывающих пациентов. Читать далее...