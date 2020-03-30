Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Коронавирус не отступает

По состоянию на 30 марта, в Эстонии было диагностировано 715 случаев заражения коронавирусом, из них 36 новых. Больше всего случаев зафиксировано в двух уездах - Сааремаа (17) и Харьюмаа (8). Госпитализированы 56 человек, десять из них - в критическом состоянии.

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции представитель Депаратмента здоровья сообщил, что у врачей нет сейчас инструкций, кому помогать, а кому нет.

Переболевшие коронавирусом жители Эстонии рассказали, через что им пришлось пройти и так ли безопасен вирус как считают некоторые.

Также стало известно о первых случаях назначения штрафов нарушителям условий карантина. Люди по-прежнему относятся к происходящему несерьезно.

Интересная новость пришла от одного из эстонских производителей прохладительных напитков. В непростой ситуации руководство фирмы решила перенастроить производственную линию, чтобы взяться за выпуск дезинфицирующих средств.

К жителям Эстонии с важным призывом обратились на русском и эстонском языках представители полиции, службы спасения, медицинской сферы и Союза обороны.

Поскольку как у медицинских работников, так и у обычных граждан регулярно возникает вопрос, почему у нас не используются тесты на короновирус, о которых часто пишут зарубежные СМИ. Эксперты рассказали, каким тестам можно доверять.

Экономика трещит по швам

По последним данным, цена на нефть WTI упала до уровня 2002 года. В то же время эстонские продавцы топлива не спешат снижать цены, призывая власти уменьшить налоги.

Авиакомпании ежедневно рапортуют о значительном сокращении рейсов и объемах работы. Так, латышская airBaltic заявила о сокращении почти 700 человек, которых, правда, обещают взять на работу обратно, когда экономическая ситуация в мире наладится.

Эстонские строительные компании активно занимаются реализацией текущих проектов, но никто не рискует прогнозировать, что их ждет в обозримом будущем. Некоторые договоры уже расторгаются.

50 процентов ИКТ-предприятия считают, что в ближайшее время можно ожидать 30-процентное снижение выручки.

Сокращения также ожидаются и на химпредриятии Kiviõli Keemiatööstus. Работу потеряют десятки людей.

По данным Кассы страхования от безработицы, на прошлой неделе уведомления об увольнениях подали 26 учреждений или компаний, которые, по предварительной информации, планируют уволить 424 работника.

Генеральный директор Налогово-таможенного департамента Вальдур Лайд заявил на ежедневной межведомственной пресс-конференции, что с момента введения чрезвычайной ситуации в сфере поступления налогов произошло относительно мало, но реальный шок в плане налоговых поступлений, скорее всего, произойдет в апреле.

На фоне чрезвычайного положения и экономического кризиса высокопоставленным госслужащим, в том числе, депутатам парламента и верховному руководству страны на несколько сотен евро поднимают зарплаты. Повышение происходит во многом благодаря хорошим экономическим показателям прошлого года, и оно предусмотрено законом. Где же тут справедливость?

Жизнь в условиях чрезвычайного положения

Несмотря на то, что в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, у людей по-прежнему возникают всевозможные вопросы, связанные с ежедневной жизнью. Автомобилистов, например, волнует вопрос прохождения техосмотра.

В Силламяэ 81-летняя женщина, попавшаяся на воровстве, угрожала охраннику ножом, но была задержана и передана полиции.

Несмотря на то, что машин на дорогах стало гораздо меньше, вести дорожный надзор по-прежнему необходимо, поэтому на эстонских дорогах были установлены новые камеры замера скорости.

Сегодня стало известно, что в Йыхви был взят под стражу 17-летний юноша, который стрелял по автобусам и ранил ребенка.

Обстановка за рубежом

В зарубежных СМИ стала появляться информация о том, что уставшие от карантина и безработицы жители Италии готовы устраивать бунты. Люди жалуются, что скоро им будет нечего есть.

В Литве, например, коронавирус был диагностирован у 40 медиков.