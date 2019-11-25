Картина дня: отставка Ярвика, страшная тайна мустамяэской квартиры и снижение акциза на топливо

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Правительство ЭР освободило от должности канцлера Леметти и заменит министра Ярвика
На сегодняшнем внеочередном телефонном заседании правительство ЭР по ходатайству министра сельской жизни Марта Ярвика в связи с несложившимся сотрудничеством решило освободить от должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти. Позже на пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас сообщил, что свой пост покинет и министр сельской жизни Марта Ярвика. Читать далее...
По следам скандала: Керсти Кальюлайд сделала заявление
Премьер-министр Юри Ратас встретился с президентом Керсти Кальюлайд в 17:30. После встречи глава государства сделала заявление для прессы. Читать далее...
Хельме: Ярвик был вынужден уйти для прекращения войны чиновников против министра
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) по-прежнему поддерживает своего, теперь уже бывшего министра Марта Ярвика, а согласилась с его освобождением от должности только для того, чтобы покончить с «партизанской войной чиновников» против министра сельской жизни, заявил в понедельник лидер EKRE Март Хельме. Читать далее...
Март Ярвик: я действовал на основании законов и по совести
Оставшийся сегодня без должности министр сельской жизни Март Ярвик разослал СМИ открытое обращение. Читать далее...
Интересующийся военным делом Олег хранил в мустамяэской квартире 200 килограммов взрывчатки
Середина июня. Олег, мужчина в возрасте за 50 лет, улегся на диван в своей мустамяэской квартире. Он живет в панельной девятиэтажке. По соседству с ним проживает еще сотня людей. Читать далее...
Министерство финансов хочет снизить акциз на дизельное топливо
После оглашения результатов проведенного Институтом конъюнктуры исследования в Министерстве финансов сообщили, что рассматривают возможность снижения акциза на дизельное топливо, поскольку это может способствовать конкурентоспособности транспортных предприятий. Читать далее...
Не пристегнутая ремнем безопасности женщина-водитель вылетела при ДТП из машины и погибла
Сегодня, 25 ноября, в 12:11 центр тревоги получил сообщение о съехавшем с дороги в деревне Ура (волость Ляэнеранна) легковом автомобиле Opel. Управлявшая этой машиной женщина погибла на месте происшествия. Читать далее...
Ограбление века: из музея в Дрездене украдены украшения на сумму около миллиарда евро
В Дрездене в понедельник, 25 ноября, неизвестные проникли в музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). На место приехали сотрудники уголовной полиции, ведутся поиски грабителей. Дрезденский замок, где находится коллекция, оцеплен в связи со следственными действиями. Читать далее...
Danske пришел конец: 10 000 клиентов в один момент сменили банк
Банки LHV и Danske 23 ноября закрыли сделку: LHV стал владельцем принадлежавших эстонскому филиалу Danske Bank кредитных портфелей частных лиц. По итогу сделки кредитный портфель LHV вырос на 393 миллиона евро. Читать далее...
Ирене Кяосаар: надо было сразу переводить все образование на эстонский язык
Развитие образования в Эстонии тормозится из-за нерешительности политиков, из-за которой многие русскоязычные основные школы безответственно относятся к преподаванию государственного языка, считает руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. Читать далее...
Ветеринарно-пищевой департамент временно закрыл рыбозаводы M.V.Wool
Ветеринарно-пищевой департамент принял решение приостановить с 25 ноября производство на рыбоперерабатывающих заводах компании M.V.Wool в волости Харку и Вихтерпалу. Читать далее...
В Эстонии будут применены новые методы в борьбе с насилием в близких отношениях
25 ноября является Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. За последние четыре года в Эстонии от рук сожителя или члена семьи лишился жизни 41 человек, а тяжкие повреждения получили почти 130 человек. Читать далее...
В Таллинне остановлено движение судов Eckerö Line: аннулировано несколько рейсов
В понедельник остановлено движение судов компании Eckerö Line, в связи с участием финского Союза моряков в забастовке солидарности, чтобы поддержать финский Союз работников почты и логистики PAU. В понедельник аннулированы рейсы MS Finlandia и MS Finbo Cargo. Читать далее...
Все рейсы Finnair из Таллиннского аэропорта на 25 ноября отменены
Финский национальный авиаперевозчик Finnair отменил все рейсы на маршруте Таллинн-Хельсинки в понедельник из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиации (IAU), которая внесла значительные перебои в работу хельсинкского аэропорта Вантаа. Читать далее...
Ипподром скоро закроют, на его месте появится главная контора Elisa
Телекоммуникационное предприятие Elisa Eesti приняло решение в 2023 году перевести свою главную контору в коммерческий квартал, который будет построен на месте закрывающегося ипподрома. Читать далее...
Водитель грузовика с 39 трупами признался, что давно занимался перевозкой нелегальных мигрантов
Водитель грузовика, в котором погибли 39 человек, признал в суде, что полтора года занимался перевозкой нелегальных мигрантов в Британию. Читать далее...
Один из сепаратистов оказался сотрудником разведки Украины
Бывший «народный мэр» Горловки (ДНР) Эдуард Матюха оказался украинским шпионом. Читать далее...
Фото: рыбный завод M.V. Wool не пустил чиновников внутрь, и те вызвали полицию
Рыбное производство M.V. Wool не открыло двери завода в Харку чиновникам Ветеринарно-пищевого департамента, которые пришли проверить состояние склада. Сегодня департамент принял решение приостановить производство на рыбоперерабатывающих заводах компании M.V.Wool в волости Харку и Вихтерпалу. Читать далее...
Нужна ваша помощь: пропала 15-летняя девушка
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Лагле. Читать далее...
Департамент предупреждает: под прикрытием этого бренда орудуют мошенники
Предполагаемые мошенники, действующие под прикрытием фирмы DNS Estonia, продолжают рассылать предприятиям в Эстонии электронные письма, предлагая им по высокой цене приобрести доменные имена. Читать далее...
Новое кольцо в Нарве: выглядит пугающе сложно, но позволяет удвоить пропускную способность
Обретает конкретные очертания проект реконструкции транзитных дорог TEN-T, в ходе которого будут перестроены проезжие части улиц Раху и Кереса, а также кольцо в центре Нарвы. Готов и согласован во всех инстанциях предварительный проект, зимой город будет искать подрядчика для строительства, которое должно начаться в августе. Самая обсуждаемая часть проекта - замысловатая кольцевая развязка вместо привычного, но тоже, впрочем, нестандартного кольца. Читать далее...
В Маарду загорелся автомобиль
Около 19:15 в Центр тревоги сообщили, что на дороге Саха-Лоо в Маарду загорелся легковой автомобиль Renault Megan. Читать далее...
Тоом: я счастлива, что на Языковую инспекцию жалуются и граждане ЕС, которых достали проверки
«Наконец-то, Языковая инспекция взялась за Bolt и Wolt, потому что теперь у меня есть петиции не только от русских людей, на которых в Эстонии смотрят криво, но и от граждан ЕС, которых достали проверки. И мы все-таки это дело добьем!» – заявила в передаче «Своя правда» на канале ETV+ евродепутат Яна Тоом. Читать далее...
Языковая инспекция: нас называют вежливыми людьми и зовут приходить еще
«Никто не боится Языковой инспекции! И хотя мы иногда читаем в газете или слышим из уст какого-то политика, что нас боятся, на самом деле это не так», – заверил в передаче «Своя правда» на канале ETV+ гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск. Читать далее...
В Таллинне начнется строительство эстонского Голливуда
На прошедшей в понедельник в Таллинне пресс-конференции был представлен самый современный в Прибалтике центр кинопроизводства, который появится в рамках сотрудничества между городом Таллинном и Tallinn Film Wonderland. Читать далее...