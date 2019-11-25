Картина дня: отставка Ярвика, страшная тайна мустамяэской квартиры и снижение акциза на топливо

Ветеринарно-пищевой департамент временно закрыл рыбозаводы M.V.Wool

Ветеринарно-пищевой департамент принял решение приостановить с 25 ноября производство на рыбоперерабатывающих заводах компании M.V.Wool в волости Харку и Вихтерпалу. Читать далее...

В Эстонии будут применены новые методы в борьбе с насилием в близких отношениях

25 ноября является Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. За последние четыре года в Эстонии от рук сожителя или члена семьи лишился жизни 41 человек, а тяжкие повреждения получили почти 130 человек. Читать далее...

В Таллинне остановлено движение судов Eckerö Line: аннулировано несколько рейсов

В понедельник остановлено движение судов компании Eckerö Line, в связи с участием финского Союза моряков в забастовке солидарности, чтобы поддержать финский Союз работников почты и логистики PAU. В понедельник аннулированы рейсы MS Finlandia и MS Finbo Cargo. Читать далее...

Все рейсы Finnair из Таллиннского аэропорта на 25 ноября отменены

Финский национальный авиаперевозчик Finnair отменил все рейсы на маршруте Таллинн-Хельсинки в понедельник из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиации (IAU), которая внесла значительные перебои в работу хельсинкского аэропорта Вантаа. Читать далее...

Ипподром скоро закроют, на его месте появится главная контора Elisa

Телекоммуникационное предприятие Elisa Eesti приняло решение в 2023 году перевести свою главную контору в коммерческий квартал, который будет построен на месте закрывающегося ипподрома. Читать далее...

Водитель грузовика с 39 трупами признался, что давно занимался перевозкой нелегальных мигрантов

Водитель грузовика, в котором погибли 39 человек, признал в суде, что полтора года занимался перевозкой нелегальных мигрантов в Британию. Читать далее...

Один из сепаратистов оказался сотрудником разведки Украины

Бывший «народный мэр» Горловки (ДНР) Эдуард Матюха оказался украинским шпионом. Читать далее...

Фото: рыбный завод M.V. Wool не пустил чиновников внутрь, и те вызвали полицию

Рыбное производство M.V. Wool не открыло двери завода в Харку чиновникам Ветеринарно-пищевого департамента, которые пришли проверить состояние склада. Сегодня департамент принял решение приостановить производство на рыбоперерабатывающих заводах компании M.V.Wool в волости Харку и Вихтерпалу. Читать далее...

Нужна ваша помощь: пропала 15-летняя девушка

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Лагле. Читать далее...

Департамент предупреждает: под прикрытием этого бренда орудуют мошенники

Предполагаемые мошенники, действующие под прикрытием фирмы DNS Estonia, продолжают рассылать предприятиям в Эстонии электронные письма, предлагая им по высокой цене приобрести доменные имена. Читать далее...

Новое кольцо в Нарве: выглядит пугающе сложно, но позволяет удвоить пропускную способность

Обретает конкретные очертания проект реконструкции транзитных дорог TEN-T, в ходе которого будут перестроены проезжие части улиц Раху и Кереса, а также кольцо в центре Нарвы. Готов и согласован во всех инстанциях предварительный проект, зимой город будет искать подрядчика для строительства, которое должно начаться в августе. Самая обсуждаемая часть проекта - замысловатая кольцевая развязка вместо привычного, но тоже, впрочем, нестандартного кольца. Читать далее...

В Маарду загорелся автомобиль

Около 19:15 в Центр тревоги сообщили, что на дороге Саха-Лоо в Маарду загорелся легковой автомобиль Renault Megan. Читать далее...

Тоом: я счастлива, что на Языковую инспекцию жалуются и граждане ЕС, которых достали проверки

«Наконец-то, Языковая инспекция взялась за Bolt и Wolt, потому что теперь у меня есть петиции не только от русских людей, на которых в Эстонии смотрят криво, но и от граждан ЕС, которых достали проверки. И мы все-таки это дело добьем!» – заявила в передаче «Своя правда» на канале ETV+ евродепутат Яна Тоом. Читать далее...

Языковая инспекция: нас называют вежливыми людьми и зовут приходить еще

«Никто не боится Языковой инспекции! И хотя мы иногда читаем в газете или слышим из уст какого-то политика, что нас боятся, на самом деле это не так», – заверил в передаче «Своя правда» на канале ETV+ гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск. Читать далее...

В Таллинне начнется строительство эстонского Голливуда