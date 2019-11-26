Картина дня: визит Владимира Зеленского в Эстонию, гололед и ДТП с участием поезда

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
Фото и видео: Кальюлайд в честь визита Владимира Зеленского преподнесла ему неожиданный подарок
Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский нанес свой первый официальный визит в Эстонию. Читать далее...
Зеленский в Таллинне: у Киева с Москвой очень сложные отношения, но диалог начался
У Киева с Москвой очень сложные отношения, но страны начали диалог, заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник в Таллинне на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции. Читать далее...
Берегитесь гололеда: в Южной Эстонии произошло более 20 аварий, есть пострадавшие
В утренние часы на дорогах Южной Эстонии в условиях гололедицы произошло более двух десятков аварий, сообщил оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк. Читать далее...
Фото: в Тарту черный лед привел к хаосу на дорогах
За пару часов в Тарту- и Йыгевамаа произошло десять ДТП, причиной которых стали скользкие дороги, сообщила Лыунаская префектура сегодня около 8:30. Виадук Выру в Тарту полностью закрыт из-за аварии. Читать далее...
Фото: пассажирский поезд Elron попал в ДТП
Во вторник утром на железнодорожном переезде в Вильянди в пассажирский поезд Elron въехал минивэн. Читать далее...
Тедер делает крупную инвестицию в центр Киева
После кризиса жители Киева вновь начали с оптимизмом смотреть в будущее, что дает толчок к развитию торговли. Читать далее...
Дмитрий Егоров: не совершайте ошибку – не уменьшайте свою пенсию
Что изменится в налоговой политике Эстонии в новом году? Самые важные моменты прокомментировал в студии Rus.Postimees вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров. Смотрите интервью в записи!
Прокуратура и EAS позволили мошенникам выдоить из государства несколько миллионов?
Прокуратура на несколько лет забыла материалы уголовного дела о масштабном преступлении со льготами, в результате чего мошенники, обманувшие Фонд развития предпринимательства (EAS) на несколько миллионов евро могут избежать наказания. Читать далее...
Заключить брак в Эстонии в будущем можно будет посредством цифровой подписи
Государство анализирует возможность сделать регистрацию брака цифровой, т.е. доступной через государственный портал eesti.ee. Читать далее...
Scania окончательно проиграла спор Таллинну о поставке газовых автобусов
Компания Scania была справедливо отстранена от участия в организованном столичной муниципальной фирмой «Таллиннский городской транспорт» (TLT) тендере на поставку ста работающих на газе автобусов. Читать далее...
Подавшая на строителя в суд семья одержала победу, но осталась без компенсации в 26 тысяч евро
Семья, которая спорила с застройщиком из-за покрывшегося плесенью чердака, одержала победу в суде, но так и не получила компенсацию в размере 26 000 евро, потому что сначала суд оставил обеспечение иска без удовлетворения, а затем и судебный исполнитель прекратил производство из-за ликвидации компании. Читать далее...
Поезд Таллинн – Москва в новом году станет курсировать в два раза реже
С 7 февраля поезд Таллинн – Москва будет ходить в два раза реже. Предприятие «РЖД» сообщило эстонской стороне, что пошло на этот шаг в целях «снижения убыточности российско-эстонского сообщения из-за низкого международного пассажиропотока». Читать далее...
В Нарве и Нарва-Йыэсуу подорожает вода
Муниципальное предприятие Narva Vesi AS с 1 января 2020 года повысит тарифы на воду для жителей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Читать далее...
В полицию сообщили, что на борту судна в порту Пярну заложена бомба
Вчера утром около 9 утра с иностранного адреса э-почты было отправлено письмо в Центр морской охраны, в котором сообщалось, что на борту торгового судна под флагом Нидерландов, стоящем в Пярнуском порту, установлено взрывное устройство. Читать далее...
Судно с грузом опасных урановых "хвостов" стоит на якоре у Кронштадта: это менее 200 км от Эстонии
Судно с радиоактивными отходами из Германии встало на якорную стоянку в Финском заливе у поселка Лебяжье Ленинградской области и ожидает захода в Большой порт Санкт-Петербурга. Читать далее...
Слухи: эстонский супер-стартап Bolt вскоре получит огромную сумму денег от инвесторов
Эстонская транспортная компания Bolt, выпустившая мобильное приложение для заказа такси, в самом скором времени получит от инвесторов 100 миллионов долларов. Читать далее...
Полиция нашла пропавшего 12-летнего мальчика
Ранее полиция просила помощи в установлении местонахождения 12-летнего Мярта, который ушел из дома 25 ноября в волости Кастре в Тартумаа и пропал. К настоящему моменту мальчик найден, он добрался до родственника в Вырумаа, с ним все в порядке. Читать далее...
Галерея и видео: грузовик вылетел с дороги и упал на бок
В 14:40 на шоссе Пярну-Раквере в Ярваском уезде в Яэндья произошла авария. Ехавший в сторону Пярну грузовик после поворота направо вылетел с дороги и упал на бок. Очевидно, для водителя стало сюрпризом, что на шоссе скользко. Читать далее...
Большие учения: не удивляйтесь, если в субботу в вашу дверь постучит полиция!
В субботу, 30 ноября, в рамках учений Кайтселийта ORKAAN 14 полиция проведет в Пярнуском, Ляэнеском, Сааремааском и Хийумааском уездах учения по организации масштабной эвакуации. Читать далее...
Почему цены на автомобильное топливо резко подскочили?
Эстонских водителей обеспокоил внезапный рост цен на топливо: на многих заправках бензин и дизельное топливо в настоящее время стоят более 1,4 евро за литр. Читать далее...
Из Maxima в Ласнамяэ эвакуировали всех посетителей
Сегодня после полудня в магазине Maxima, находящемся в Ласнамяэ, Таллинн, сработала пожарная сигнализация, из-за чего были эвакуированы все посетители, а магазин временно закрыли. Читать далее...
Жители Маарду старше 71 года будут получать пособие ко дню рождения
На сегодняшнем заседании депутаты горсобрания Маарду приняли новую редакцию постановления «Порядок выплат социальных пособий из бюджета города Маарду». В числе прочего, постановление расширит круг получателей пособия в честь дня рождения. Согласно новому порядку, пособие ко дню рождения будут получать юбиляры в 65 и 70 лет, а также все именинники, начиная с 71-летнего возраста. Размер пособия составляет 40 евро. Читать далее...
График: эстонское дизельное топливо оказалось одним из самых дорогих в Европе
Согласно исследованию Института конъюнктуры, Эстония является восьмой страной в Европе по уровню акцизов на дизельное топливо. Цена за литр топлива почти аналогична цене в Нидерландах и Португалии. Читать далее...
SEB признает десятки миллиардов подозрительных сделок в Эстонии
Из-за интереса шведских журналистов материнский банк SEB Sweden сегодня вечером разослал объявление о признании десятков миллиардов подозрительных операций в эстонском филиале банка. Читать далее...
Галерея: автомобиль сбил лося, животное погибло
Во вторник после пяти часов вечера в деревне Сультси, волость Вильянди, произошла авария, в ходе которой лось выскочил перед автомобилем. Читать далее...