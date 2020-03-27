Пт, 27.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу

Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

Барная стойка.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 27 марта.

575 подтвержденных случаев

На сегодняшний день Департамент здоровья подтвердил в Эстонии 575 случаев заражения коронавирусом — вчерашний день принес 37 новых случаев.

На страницах газеты Postimees сегодня вышла статья,  в которой бывший сотрудник Депаратмента здоровья обвинил ведомство в глупости, плохой рабочей атмосфере и зацикленности руководителя департамента на штрафах.

Также сегодня стало известно о важном новшестве: начиная с этих выходных специалисты телефона семейных врачей 1220 с 8:00 до 18:00 будут направлять людей для выяснения необходимости тестирования на COVID-19 в дежурные Центры семейных врачей.

А возмущенный вчерашним высказыванием министра внутренних дел Марта Хельме читатель попытался объяснить политику, в каком же инфопространстве живут русскоязычные жители страны.

По словам победившего COVID-19 жителя Эстонии, самая большая группа риска – это те, у кого нет симптомов.

В то же время столичные бары, похоже, пытаются любыми способами на оставшихся немногочисленных клиентах. В некоторых из них заменили продажу алкоголя платой за место и налогом с пробки.

В отменившей плановое лечение Северо-Эстонской региональной больнице рассказали, что из себя представляет их обычный рабочий день.

Много шума наделала статья, рассказывающая о зараженной коронавирусом жительнице Эстонии, которая беспечно разгуливала по торговому центру.

Не будет лишним напомнить, что в Эстонии с пятницы на карантин закрылись крупные торговые центры. В центрах будут работать только аптеки и продуктовые магазины. В некоторых случаях - магазины для домашних животных и почтовые отделения.

Сфера обслуживания несет громадные убытки

Большая часть сектора обслуживания столкнулась с невозможностью получить компенсации со стороны государства. Проблему обещают решить в ближайшее время.

Зарубежные эксперты заявили, что туристическая отрасль ежедневно теряет миллион рабочих мест.

Некоторые магазины из последних сил пытаются получить хоть какую-то прибыль, поэтому прибегают к довольно неоднозначным скидочным кампаниям. Наверное, магазин Sportland несколько раз пожалел о своем поступке.

Пярнуский оздоровительный спа-отель Tervis на протяжении почти 50 лет работы полностью закрывался дважды: впервые после январского шторма 2005 года, когда ремонт занял чуть более месяца, и сейчас.

Компания Go Bus сообщила, что с завтрашнего дня, 28 марта, вновь сокращает объем междугородних линий, однако часть ранее приостановленных рейсов с субботы вернется в расписание.

Немного хороших новостей

По данным страховых компаний, чрезвычайное положение на треть снизило количество мелких ДТП.

Фонд интеграции консультирует по телефону и электронным каналам связи взрослых, которые желают приступить к изучению эстонского языка. По итогам консультации регистрируются пожелания и возможности обратившегося, и позднее его приглашают пройти бесплатное обучение в домах эстонского языка Фонда интеграции или в языковых фирмах.

В связи с чрезвычайным положением, не позднее мая Больничная касса начинает оплачивать компенсацию за первые три дня болезни, больничные дни возмещаются за отпуск по болезни до конца чрезвычайной ситуации.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ