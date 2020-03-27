Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

575 подтвержденных случаев

На сегодняшний день Департамент здоровья подтвердил в Эстонии 575 случаев заражения коронавирусом — вчерашний день принес 37 новых случаев.

На страницах газеты Postimees сегодня вышла статья, в которой бывший сотрудник Депаратмента здоровья обвинил ведомство в глупости, плохой рабочей атмосфере и зацикленности руководителя департамента на штрафах.

Также сегодня стало известно о важном новшестве: начиная с этих выходных специалисты телефона семейных врачей 1220 с 8:00 до 18:00 будут направлять людей для выяснения необходимости тестирования на COVID-19 в дежурные Центры семейных врачей.

А возмущенный вчерашним высказыванием министра внутренних дел Марта Хельме читатель попытался объяснить политику, в каком же инфопространстве живут русскоязычные жители страны.

По словам победившего COVID-19 жителя Эстонии, самая большая группа риска – это те, у кого нет симптомов.

В то же время столичные бары, похоже, пытаются любыми способами на оставшихся немногочисленных клиентах. В некоторых из них заменили продажу алкоголя платой за место и налогом с пробки.

В отменившей плановое лечение Северо-Эстонской региональной больнице рассказали, что из себя представляет их обычный рабочий день.

Много шума наделала статья, рассказывающая о зараженной коронавирусом жительнице Эстонии, которая беспечно разгуливала по торговому центру.

Не будет лишним напомнить, что в Эстонии с пятницы на карантин закрылись крупные торговые центры. В центрах будут работать только аптеки и продуктовые магазины. В некоторых случаях - магазины для домашних животных и почтовые отделения.

Сфера обслуживания несет громадные убытки

Большая часть сектора обслуживания столкнулась с невозможностью получить компенсации со стороны государства. Проблему обещают решить в ближайшее время.

Зарубежные эксперты заявили, что туристическая отрасль ежедневно теряет миллион рабочих мест.

Некоторые магазины из последних сил пытаются получить хоть какую-то прибыль, поэтому прибегают к довольно неоднозначным скидочным кампаниям. Наверное, магазин Sportland несколько раз пожалел о своем поступке.

Пярнуский оздоровительный спа-отель Tervis на протяжении почти 50 лет работы полностью закрывался дважды: впервые после январского шторма 2005 года, когда ремонт занял чуть более месяца, и сейчас.

Компания Go Bus сообщила, что с завтрашнего дня, 28 марта, вновь сокращает объем междугородних линий, однако часть ранее приостановленных рейсов с субботы вернется в расписание.

Немного хороших новостей

По данным страховых компаний, чрезвычайное положение на треть снизило количество мелких ДТП.

Фонд интеграции консультирует по телефону и электронным каналам связи взрослых, которые желают приступить к изучению эстонского языка. По итогам консультации регистрируются пожелания и возможности обратившегося, и позднее его приглашают пройти бесплатное обучение в домах эстонского языка Фонда интеграции или в языковых фирмах.