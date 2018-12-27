Топ провалов 2018 года в Эстонии

Мы провожаем 2018 год, который запомнится своими яркими моментами, взять хотя бы торжества, связанные со столетием Эстонской Республики, или изменение налоговой системы, которую можно ругать, но которая принесла не связанное с настроением работодателя повышение зарплат работникам, получающим меньше среднего по стране. Но запомнится год и грандиозными скандалами, так или иначе отразившимися на жизни людей и репутации Эстонии в мире. Вспомним о самых ярких из них.
Гимн в новогоднюю ночь
Первый крупный скандал, ранивший многих жителей Эстонии, разразился прямо в новогоднюю ночь. Как ни старались организаторы грандиозного праздника, приуроченного к наступлению нового года и старту празднований столетнего юбилея республики, а без прокола не обошлось.
Не успели отгреметь новогодние салюты, как общественность встала на дыбы и спросила: «Почему после яркой и необычной речи президента страны, произнесенной в прямом эфире, прямо на площади Вабадузе в Таллинне, не прозвучал государственный гимн?» Конфуз оказался заметным и неприятным. Организаторы как-то оправдались, шум утих, но осадок остался.
Кстати, давайте дождемся нынешнего новогоднего шоу с Вабадузе, организаторы обещают, что в этот раз гимн прозвучит так, что это запомнится надолго!
Улетела, как ракета
Одним из самых напряженных и комичных моментов в жизни вооруженных сил Эстонии 2018 года стал инцидент с потерей боевой ракеты, случайно запущенной с борта испанского истребителя во время тренировочных полетов.
Ужас ситуации заключался в том, что ракета улетела в неизвестном направлении. В зоне ее поражения были как самолет союзника, так и пролетавшие мимо гражданские самолеты, территория России, эстонские населенные пункты. Раскрыть тайну непроизвольного пуска военным пришлось потому, что и через пару часов после инцидента не было информации ни о самоликвидации ракеты, ни о ее приземлении. Нет этой информации и по сей день.
Поиски велись несколько дней. В какой-то момент военные с вероятностью чуть больше 90 процентов сообщили, что нашли ракету в заповеднике Эндла. Однако ни раскопки, ни расчистка на месте предполагаемого падения уверенность до ста процентов не довели, поскольку осколки обнаружены не были.
Говорят, что испанский летчик получил дисциплинарное наказание и продолжает летать. Санкций против Испании Эстония водить не стала – поняла и простила.
Страсти по Danske
Весь этот год прошел под грохотание и клокотание, вызванные разоблачением масштабнейшего отмывания денег, в которое напрямую оказался втянут эстонский филиал банка Danske. Через Эстонию отмыли более 300 миллионов евро российских и иных денег. И если сначала дело пытались представить как мелкое упущение в системе контроля и безопасности, то к концу года не только посыпались головы, но и загремели полицейские наручники.
Смещено руководство материнского предприятия. Под следствием в Эстонии оказались десять бывших и нынешних работников филиала. Пока не очень ясна судьба тогдашнего руководителя эстонского филиала Айвара Рехе, но сразу после сообщения о привлечении эстонских банкиров к уголовной ответственности Рехе лишился мягкого кресла в банке Bigbank. Утверждается, что эти два события совпали только по времени, но… Генеральный прокурор Лавли Перлинг карты не раскрывает, а сам Рехе так и не нарушил принятый некогда обет молчания. Ждем 2019 год!
Безграничная граница
Тема восточной границы Эстонии не переставала будоражить страну. Правда, на сей раз на этом рубеже родины никого не похищали. Речь шла о грандиозной стройке, которую затеяли на волне истории с сотрудником КаПо Эстоном Кохвером. После того, как Кохвер был обменен на изменника родины Алексея Дрессена, прежнее правительство под руководством реформистов объявило о необходимости приведения в порядок линии границы протяженностью 338 километров, 135 из которых проходят по суше.
По первоначальным подсчетам современная граница с трассами, техническим оснащением и прочими современными примочками должна была обойтись в 70 миллионов евро, а ее торжественное открытие намечалось на 2019 год. Но рапортовать и обещать просто, а дело делать трудно. К началу этого года выяснилось, что граница обойдется в сумму в пять раз большую, построить проспекты на болотах совсем непросто, а кроме того, нужно решить и вопрос, о котором все знали, но старались не говорить: немалый кусок земли, по которой проходит линия границы, находится в частных руках. Границу нужно было еще выкупить, а это вопрос переговоров и финансовых возможностей страны.
О проблемах на границе говорили и сами пограничники, и государственный контролер Яанар Хольм, который указал на ошибки в составлении проекта, отсутствии информации и альтернатив. С критикой госконтролера не согласились ни премьер Юри Ратас, ни министр внутренних дел Андрес Анвельт, а проведенный аудит подтвердил, что системных ошибок не было – действовали, исходя из возможностей и ситуации. Вся эта история чуть было не стоила генеральному директору Департамента полиции и погранохраны Эльмару Вахеру места: его кандидатуру выдвинули на новый срок, однако обвинили в неспособности выполнять часть важных обязанностей. Тем не менее, вопрос решился, Вахер остался во главе департамента, а стройка на границе продолжилась.
Боль Больничной кассы
Много шума и неразберихи произошло в этом году по вине Больничной кассы. С самой весны касса проводила тендер на оказание медицинских услуг частными клиниками. Результат стал известен только осенью и потряс как медиков, так и других жителей страны. Речь идет лишь о семи процентах медицинских услуг, которые оплачивает государство. Работу выполняют частные клиники, крупных больниц это не коснулось. Однако в результате конкурса без заказа остались старые и признанные клиники, победители возникли ниоткуда – против одного из них даже возбудили уголовное дело, поскольку он представил ложные сведения. А жители Маарду и Палдиски на несколько месяцев вообще остались без возможности посещать ряд врачей-специалистов, в результате чего им пришлось ездить в Таллинн и толкаться в огромных очередях вместе с жителями столицы.
Результаты конкурса отменять не стали, сославшись на то, что это не решит, а еще больше усугубит проблему, поскольку люди останутся без помощи не на пару месяцев, а на несколько лет. Авторов странного конкурса со странными результатами не наказали, а некоторых и вовсе наградили премиями, что стало лишним поводом для усиления любви населения к главному медицинскому кошельку Эстонии.
ИД-карта бита
Страсти вокруг ИД-карты, разгоревшиеся еще раньше, не остывали и в уходящем году. И хотя перед прошлым Новым годом казалось, что вопрос решился, карты есть и работают у всех, очень скоро стало понятно, что проблема остается столь же острой.
Довольно быстро стало известно, что государству придется аннулировать сертификаты еще нескольких тысяч карт, поскольку их производитель схалтурил при установке оборудования и ключи карт производились без учета безопасности и связанных с ними рисков. Карты государству пришлось менять за свой счет.
Потом начался спор о том, кто в этой ситуации дурак - Gemalto AG, которая молчала об обнаружении ошибок, или власти Эстонии, для которых летний отпуск оказался важнее возможного кризиса. Государство уверяло, что узнало о проблеме в конце августа, представители крупной компании стоят на том, что начали предупреждать еще в июне. Спор закончился тем, что у Gemalto отобрали заказ и заключили договор с новым производителем, а Департамент полиции и погранохраны прекратил переговоры по компенсациям и обратился в суд с иском на 152 миллиона евро. Теперь этот вопрос будут решать служители Фемиды, а жителям Эстонии уже две недели выдают новые карты, которые теперь производят французы.
Без внимания – без дыхания
В апреле Эстонию потрясла новость об убийстве в Нарве. Известная в городе мастер по маникюру Елена была жестоко убита в своем же салоне. Как выяснилось позже, убийцей стал ее второй муж, таким вот образом решивший возникшие в семье разногласия. Полиции пришлось признать, что одной из причин гибели матери двоих детей стала их собственная недоработка.
Елена неоднократно обращалась к стражам порядка с жалобами на агрессивное поведение мужа, однако полиция не разглядела за угрозами ничего серьезного и отреагировала, только когда истерзанный труп Елены нашли в салоне красоты.
Елену провожали всем городом. Ее муж Сергей ждет суда в камере предварительного заключения, а в самом Нарвском отделе полиции, как и пообещал тогда министр внутренних дел Андрес Анвельт, произошли кадровые изменения: Сергей Андреев больше не руководит этим подразделением полиции.
Вон вонь из Ласнамяэ!
Терпение жителей Ласнамяэ лопнуло в самый неожиданный момент. В этом году в Таллинне не покладая рук ремонтировали дороги и крупные развязки. Все это требовало бесперебойной поставки асфальта, который производили на заводах, установленных на карьере Вяо в черте города. И пока заводы работали, жители самого густонаселенного района столицы задыхались от дикой вони, сопровождающей использование сланцевого масла.
Однако терпение людей кончилось не в знойном июле и не в менее жарком и удушливом августе, а в октябре, когда проблема, казалось бы, уже не должна была стоять так остро. И, тем не менее, все вылилось в сбор подписей и обращения во все возможные инстанции: от управы района и столичной мэрии до премьер-министра, канцлера юстиции и СМИ. Как ни странно, жители района были услышаны. Защитники окружающей среды заказали замеры воздуха, провели ряд круглых столов.
Было сообщено, что проблема в масле, поэтому завод перешел на альтернативное топливо. Однако облегчения это не принесло, в районе продолжало вонять. Старейшина района Мария Юферева-Скуратовски заявила, что управа Ласнамяэ будет настаивать на переносе завода в другое место. До весны решение вопроса зависло, поскольку асфальт производят только с весны по осень, а сейчас настал период затишья и свежего воздуха, правда, иногда сотрясающегося от взрывов на все том же карьере Вяо. Департамент технического надзора пообещал, что в праздники взрывать не будут, и жители Ласнамяэ смогут встретить Новый год без вони и технического грохота.
Урмас: от биты до убитой
Одним из провалов этого года по праву можно назвать историю Урмаса Эйнрооса. Психически неуравновешенный господин стал известен своей безобразной выходкой на таллиннской улице Лаагна, когда он агрессивно нападал на другого водителя, случайно оказавшегося у него на пути и помешавшего ему перестроиться с нарушением правил дорожного движения.
Тогда Урмаса с битой, как его прозвали в народе, наказали, погрозив пальчиком. Общественность говорила, что человек неадекватен, и с ним нужно работать, но правоохранительные органы просили не сгущать краски. Итог оказался страшным. В этом году суд начал рассматривать дело Урмаса Эйнрооса, который замучил и жестоко убил свою сожительницу. Смерть ее была настолько ужасной, что в репортажах из зала суда журналисты были вынуждены предупреждать о том, что детям и людям с тонкой психикой этого лучше не читать. Однако читай не читай, а потерпевшую уже не вернешь. Остается дождаться приговора и убедиться, что в этот раз краски сгустились достаточно, чтобы изолировать неуравновешенного и агрессивного человека от общества хотя бы на какое-то количество лет.
Не рожайте в Валга
Жительницы Валга и уезда остались без роддома. Теперь, чтобы родить ребенка, нужно ехать в Тарту. Это 60 километров пути. Которые можно не проехать и родить на обочине, как это и произошло летом, когда бригада скорой помощи была вынуждена принимать роды в буквальном смысле слова под елкой.
В этой истории повезло всем: матери, которая рожала хоть и на дороге, но под присмотром медицинских работников, отцу, которому не пришлось самому помогать своей жене, малышу, который все же родился и с ним все хорошо. Повезло и технику скорой помощи, который с разрешения семьи разместил информацию о родах и снимок счастливой бригады и отца на своей странице в социальной сети.
Рассердившись на то, что работник сделал эту историю общеизвестной, руководство скорой помощи хотело уволить или еще как-то наказать болтливого работника, но народ его отстоял. А эта история, возможно, стала уроком: на волне негодования не закрыли другой маленький роддом в Пыльва, которому была уготована судьба валгаского брата-близнеца.
Хотели как лучше, а получилось…
Сколько же денег утекло в Латвию в этом году? Сколько же алкоголя притекло в этом году в Эстонию? Речь идет о 30 миллионах евро, но, возможно, ущерб еще больше, поскольку учтены недополученные акцизы и не подсчитаны расходы - например, на лечение перепивших жителей юга страны. Местным жительницам летом пришлось бить в набат, поскольку их мужья начали спиваться из-за доступного дешевого алкоголя на эстонско-латвийской границе. А сколько денег ушло на переработку тары, которую наши тарные пункты не принимают? А сколько средств потрачено на проведение всевозможных исследований и анализов рисков? Страшно представить, во что встали коммунальные расходы Дома Стенбока из-за потраченных на переговоры часов, в течение которых думали, кто виноват и что делать.
Результат есть – в наступающем году новое повышение акцизов отменено, цены останутся на том же уровне. Это плюс, который должен увеличиться от общей адаптации к ситуации, пресыщенности жителей, которым когда-то надоест пить в таких объемах и станет лень даже из вредности гонять за пару сотен километров за лишним ящиком пива. Но денег это не вернет. Здоровья тоже, однако есть шанс, что политики поймут, что необдуманные решения, даже те, что принимаются из лучших побуждений, чаще всего приносят не пользу, а вред. Хочешь как лучше - получишь как всегда.