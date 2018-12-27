Топ провалов 2018 года в Эстонии

Было сообщено, что проблема в масле, поэтому завод перешел на альтернативное топливо. Однако облегчения это не принесло, в районе продолжало вонять. Старейшина района Мария Юферева-Скуратовски заявила, что управа Ласнамяэ будет настаивать на переносе завода в другое место. До весны решение вопроса зависло, поскольку асфальт производят только с весны по осень, а сейчас настал период затишья и свежего воздуха, правда, иногда сотрясающегося от взрывов на все том же карьере Вяо. Департамент технического надзора пообещал, что в праздники взрывать не будут, и жители Ласнамяэ смогут встретить Новый год без вони и технического грохота.

Урмас: от биты до убитой

Урмас ФОТО: Postimees.ee

Одним из провалов этого года по праву можно назвать историю Урмаса Эйнрооса. Психически неуравновешенный господин стал известен своей безобразной выходкой на таллиннской улице Лаагна, когда он агрессивно нападал на другого водителя, случайно оказавшегося у него на пути и помешавшего ему перестроиться с нарушением правил дорожного движения.

Тогда Урмаса с битой, как его прозвали в народе, наказали, погрозив пальчиком. Общественность говорила, что человек неадекватен, и с ним нужно работать, но правоохранительные органы просили не сгущать краски. Итог оказался страшным. В этом году суд начал рассматривать дело Урмаса Эйнрооса, который замучил и жестоко убил свою сожительницу. Смерть ее была настолько ужасной, что в репортажах из зала суда журналисты были вынуждены предупреждать о том, что детям и людям с тонкой психикой этого лучше не читать. Однако читай не читай, а потерпевшую уже не вернешь. Остается дождаться приговора и убедиться, что в этот раз краски сгустились достаточно, чтобы изолировать неуравновешенного и агрессивного человека от общества хотя бы на какое-то количество лет.

Не рожайте в Валга

Снимок жительницы Валгамаа, которая родила ребенка на обочине дороги, не доехав до Тарту около 32 км, связали с закрытием Валгаского родильного отделения. ФОТО: Частный архив.

Жительницы Валга и уезда остались без роддома. Теперь, чтобы родить ребенка, нужно ехать в Тарту. Это 60 километров пути. Которые можно не проехать и родить на обочине, как это и произошло летом, когда бригада скорой помощи была вынуждена принимать роды в буквальном смысле слова под елкой.

В этой истории повезло всем: матери, которая рожала хоть и на дороге, но под присмотром медицинских работников, отцу, которому не пришлось самому помогать своей жене, малышу, который все же родился и с ним все хорошо. Повезло и технику скорой помощи, который с разрешения семьи разместил информацию о родах и снимок счастливой бригады и отца на своей странице в социальной сети.

Рассердившись на то, что работник сделал эту историю общеизвестной, руководство скорой помощи хотело уволить или еще как-то наказать болтливого работника, но народ его отстоял. А эта история, возможно, стала уроком: на волне негодования не закрыли другой маленький роддом в Пыльва, которому была уготована судьба валгаского брата-близнеца.

Хотели как лучше, а получилось…

Алкогольный магазин на границе с Латвией. ФОТО: Mailiis Ollino /Pärnu Postimees

Сколько же денег утекло в Латвию в этом году? Сколько же алкоголя притекло в этом году в Эстонию? Речь идет о 30 миллионах евро, но, возможно, ущерб еще больше, поскольку учтены недополученные акцизы и не подсчитаны расходы - например, на лечение перепивших жителей юга страны. Местным жительницам летом пришлось бить в набат, поскольку их мужья начали спиваться из-за доступного дешевого алкоголя на эстонско-латвийской границе. А сколько денег ушло на переработку тары, которую наши тарные пункты не принимают? А сколько средств потрачено на проведение всевозможных исследований и анализов рисков? Страшно представить, во что встали коммунальные расходы Дома Стенбока из-за потраченных на переговоры часов, в течение которых думали, кто виноват и что делать.