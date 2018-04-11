Картина дня: крушение военного самолета, громкое заявление Трампа и обсуждение пенсионной реформы

Олег Сынаялг: позиция Минобороны полностью неприемлема

Член правления занимающейся развитием ветропарков фирмы Eleon Олег Сынаялг назвал беспрецедентной и полностью неприемлемой позицию Министерства обороны, что если строители хотят строить близ границы с Россией парки ветрогенераторов, которые могут помешать работе радаров для слежения за воздушным пространством, они должны будут заключить соглашение с министерством и сами оплатить радары. Читайте далее...

Посол РФ: Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия перехватит любые ракеты, выпущенные США по территории Сирии, и будет готова к ударам по точкам, откуда ракеты были выпущены. Читайте далее...

Трамп: Россия, готовься к ракетам!

Президент США Дональд Трамп написал сегодня в Twitter, что Россия должна готовиться к ракетам, которые США выпустят по Сирии. Читайте далее...

Судья: родители - самые большие враги своих детей

«Как растили детей прежде без судов?» - таким вопросом задается судья Сирье Ыунпуу, более 20 лет занимающаяся семейными ссорами. Ыунпуу уходит на пенсию с тяжелым сердцем: суды завалены жалобами дерущихся родителей. Читайте далее...

Егоров о пенсионной реформе: это будет более социалистическая система, чем в СССР

В студии Postimees Дмитрий Егоров разъяснил, почему в своей критике он вышел за рамки дозволенной чиновнику оппозиционности, и заодно опроверг слухи о том, что он решил податься в политику: «У меня нет политических амбиций. На парламентские выборы 2019 года я пойду как избиратель». Смотрите видео!

ДНК-экспертиза речных раков помогла поймать преступника

В ежегоднике прокуратуры прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аллар Нису рассказал, как в прошлом году ему пришлось защищать в суде речных раков от браконьера и даже назначить ракам проведение ДНК-экспертизы. Читайте далее...

Цукерберг, выступая в конгрессе США, заявил о гонке вооружений с Россией в Facebook

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг во время открытых слушаний в палате представителей конгресса США признал, что больше всего он сожалеет о "медленном реагировании" на деятельность России в Facebook, передает агентство Reuters. Читайте далее...

В жилом доме обнаружен труп мужчины с признаками насилия

В понедельник, 9 апреля, в Курессааре в одном из домов на улице Кеваде был обнаружен труп 67-летнего мужчины с признаками насилия. Читайте далее...

Последствия обвала рубля: продавцы бытовой техники предупредили о повышении цен

В России в ближайшее время могут подорожать автомобили, бытовая техника и электроника. Это связано с ростом курса евро и доллара к российскому рублю. Продавцы этих товаров пока не планируют повышать цены вслед за производителями, но не исключают этого. Читайте далее...

Ожидаются перебои в работе карточек и интернет-банка Swedbank

В связи с плановыми работами по техобслуживанию в ночь на четверг в работе электронных каналов Swedbank могут произойти сбои обслуживания, сообщает банк. Читайте далее...

В Алжире разбился Ил-76 с военными на борту: количество жертв превысило до 200 человек

Через несколько минут после взлета с авиабазы Буфарик на севере Алжира 11 апреля разбился военный самолет, на борту которого находились десятки военнослужащих. Читайте далее...

Тынис Саартс: Партия реформ не перестанет разыгрывать "русскую карту" и при Каллас

Перед Каей Каллас как возможным будущим руководителем Партии реформ стоят очень принципиальные вопросы, которые нуждаются в ответах, пишет доцент сравнительной политологии Таллиннского университета Тынис Саартс.

Институт конъюнктуры: продовольственная корзина существенно подорожала