Картина дня: трагический пожар в Тарту, тяжба жителя Кохтла-Ярве и задержание известной бизнесвумен

В Тарту в результате пожара погибла семья из пяти человек

В ночь на среду в Тарту в результате пожара в жилом доме погибла семья из пяти человек, сообщил Спасательный департамент. Читать далее...

Соседи погибшей при пожаре семьи: уже ночью стало понятно, что никто не выживет

Ли Хейнонен, которая живет неподалеку от сгоревшего этой ночью дома в Ихасте, проснулась около 1:00 от крика своего супруга. Сначала она подумала, что, может быть, что-то случилось с их детьми и поэтому муж кричит, но вскоре она увидела, что соседский дом охвачен пламенем, а к нему подъезжают спасательные машины. Читать далее...

Бабушка трех погибших в пожаре детей: у семьи только все стало налаживаться

Близкие семьи из пяти человек, погибшей минувшей ночью в Тарту при пожаре, сегодня утром пришли к уничтоженному огнем дому и возложили к его воротам свечи, цветы и игрушки. Читать далее...

Известную бизнесвумен подозревают в попытке присвоения восьми миллионов евро

Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег Тийу Ярвисте и двоих сотрудников принадлежащей ей GFC Good Finance Company AS, двое задержанных арестованы по решению Харьюского уездного суда, Ярвисте также предъявлено подозрение в попытке присвоения имущества. Читать далее...

Тяжба жителя Кохтла-Ярве с полицией подошла к концу: его право на гражданство ЭР признали законным

Житель Кохтла-Ярве Игорь Егоров одержал в суде окончательную победу над Департаментом полиции и погранохраны, который лишил его эстонского гражданства, заявив, что оно было предоставлено по ошибке. Читать далее...

Жесткий стиль общения и неуместное поведение директора заставляет учителей уходить из школы

За последние десять лет из тартуской Школы Раатусе уволилось значительное число учителей – 60. По данным Эстонской инфосистемы образования, из данного учебного заведения в 2017/2018 учебном году уволились семь, а в 2016/2017 учебном году – шесть педагогов. Читать далее...

Эстонским банкирам в финансовом скандале отводят роль стрелочников?

В понедельник выяснилось, что три последних эстонца освобождены от должностей в высшем руководстве Swedbank. По словам преподавателя высшей школы предпринимательства Mainor Януса Паурмана, это - признак того, что скандинавские банки пытаются сделать эстонцев козлами отпущения. Читать далее...

Стрельба на мосту Мустакиви: судебный процесс начнется с самого начала

В связи с выходом судьи на пенсию судебный процесс по делу о стрельбе на мосту Мустакиви придется начать с самого начала. Читать далее...

Адвокат Гулевича: моего подзащитного судят только за его имя

В Харьюском уездном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела, в котором Вячеслава Гулевича, известного как Слава Кемеровский, обвиняют в руководстве преступной группировкой. Читать далее...

Спасательный департамент о тартуском пожаре: вызывает вопросы очень быстрое распространение огня

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару сказал в передаче «Otse Postimehest», что в этом несчастном случае вызывает вопросы очень быстрое распространение огня в доме: «Нашим спасателям не удалось войти в дом, поскольку температура была очень высокой, и пожар уже был очень сильным». Читать далее...

Эстонско-польская пара в Лондоне довольна жизнью и покинет Англию только в случае экономических проблем